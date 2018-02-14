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12:01 (мск), источник: РИА Новости

Супруг королевы Дании скончался на 84-м году жизни

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Королевского дворца.

Источник: РИА Новости

«Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне во вторник, 13 февраля, в 23.18 (01.18 мск) во дворце Фреденсборг», — говорится в сообщении. Отмечается, что семья находилась рядом с ним.

Ранее пресс-служба Королевского двора сообщила, что здоровье принца ухудшилось.

Принц Хенрик 28 января был госпитализирован в отделение легочной хирургии для обследования опухоли в левом легком. Она оказалась доброкачественной, в начале февраля королевский двор сообщил, что принца переведут в другое отделение для продолжения лечения. В начале осени 2017 года стало также известно, что принц Хенрик страдает деменцией. С 2016 года он находится на пенсии.

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В начале августа 2017 года принц обратил на себя внимание необычными заявлениями, в частности, он сказал, что не хочет, чтобы его похоронили рядом со своей супругой в соборе Роскилле (усыпальница датских королей), как планировалось ранее. В Дании не является секретом, что принц Хенрик всегда был недоволен своим титулом, который ставил его в неравное положение с супругой.

Королева Дании Маргрете II (родилась в 1940 году) встретила своего супруга в Лондоне в середине 1960-х годов. В 1965 году она училась в Лондонской школе экономики, и пара впервые встретилась за обедом у общих друзей. Однако тогда особого впечатления француз на Маргрете не произвел. Весной 1966 года они вновь встретились на одной из свадеб в Шотландии, и там, по рассказам самой королевы, она поняла, что влюбилась. Летом 1967 года пара поженилась. У супругов двое сыновей — Фредрик (1968) и Йоаким (1969), а также восемь внуков.

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