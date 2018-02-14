Ко Дню святого Валентина в Ростове-на-Дону появились танцующие снеговики
В социальных сетях ростовчане восхищаются новой работой некого снежного скульптора Сергея, которой сделал подарок жителям Левенцовки ко Дню святого Валентина.
В социальных сетях ростовчане восхищаются новой работой некого снежного скульптора Сергея, которой сделал подарок жителям Левенцовки ко Дню святого Валентина.
Его новые снеговики совсем не похожи на стандартные три шарика — это настоящее произведение искусства в виде танцующей пары, выполненной в человеческий рост. Создателю удалось воплотить в снеге не только лица мужчины и женщины, но и костюмы 19-го века.
— Шикарно! Здорово! Классно! Талант! Шедевр! — пишут в комментариях горожане.
Люди гадают, кто же изображен в этой скульптуре: красавица и чудовище, Онегин и Татьяна.
Напомним, ранее у здания пожарной части Новочеркасска появилась аллея снежных фигур. Их автор — командир подразделения Сергей Шельпов. На этот раз он вылепил машину, собаку и черепаху.
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