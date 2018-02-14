Реконструкция Нижне-Волжской набережной будет закончена в конце мая

Щеголев отметил, что уже выполнено около 70% всех работ. Особое внимание вызвала ситуация с причальной стенкой набережной. По мнению специалистов, она находится в ненадлежащем состоянии. В связи с этим было принято решение об отказе в швартовке крупных пассажирских судов и разрешении на причал только маломерным судам. Сейчас причальная стенка в районе Нижне-Волжской набережной находится в муниципальной собственности, а ранее для организации пассажирских перевозок ее участки передавались в аренду судоходным компаниям.