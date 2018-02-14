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11:49 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Реконструкция Нижне-Волжской набережной будет закончена в конце мая

Благоустройство Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде завершится в последней декаде мая, а к 1 мая все строительно-монтажные работы должны быть выполнены. Об этом накануне сообщил директор департамента строительства городской администрации Юрий Щеголев.

Щеголев отметил, что уже выполнено около 70% всех работ. Особое внимание вызвала ситуация с причальной стенкой набережной. По мнению специалистов, она находится в ненадлежащем состоянии. В связи с этим было принято решение об отказе в швартовке крупных пассажирских судов и разрешении на причал только маломерным судам. Сейчас причальная стенка в районе Нижне-Волжской набережной находится в муниципальной собственности, а ранее для организации пассажирских перевозок ее участки передавались в аренду судоходным компаниям.

Поступило предложение изменить проектную документацию объекта. В настоящее время готовится корректировки паспорта, по которым будет возможна швартовка судов, готовятся конкурсные процедуры на передачу отдельных причалов в аренду судоходным компаниям, сообщил Юрий Щеголев.

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