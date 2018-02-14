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11:49 (мск), источник: Восток Медиа

У стадиона Ленина в Хабаровске появится крыша

Стадион имени Ленина в дальневосточной столице продолжит преображение. Власти Хабаровского края планируют сделать для спортивного сооружения крышу. Уже идёт проектирование объекта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Планируется, что возведение крыши начнётся в этом году. Сначала появится козырёк над восточной трибуной, затем постепенно крыша закроет весь стадион. Проект практически готов», — рассказал корреспонденту агентства пресс-атташе клуба «СКА-Хабаровск» Юрий Собещук.

По проекту навес планируют сделать в виде металлической конструкции с двумя видами покрытий: эластичного мембранного и тонированного полимерного. С появлением крыши придётся заменить освещение. Для этого на козырьке над трибунами закрепят светодиодные прожекторы.

В ближайшее время на домашней площадке «армейцев» обновят 600 сидений. Пластиковые сидушки заменят на более комфортные и современные.

Агентство писало, что стадион Ленина в дальневосточной столице приводят в порядок несколько лет. Последние изменения произошли после того, как «СКА-Хабаровск» вышел в Премьер-лигу. Тогда домашнюю площадку «армейцев» проверила комиссия. Позже президент лиги Сергей Прядкин заявил, что покрытие не соответствует требованиям РФПЛ. Сначала его пытались залатать, однако позже пришлось стелить новое. Позже клуб заменил лампы на световых мачтах.

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