У стадиона Ленина в Хабаровске появится крыша

«Планируется, что возведение крыши начнётся в этом году. Сначала появится козырёк над восточной трибуной, затем постепенно крыша закроет весь стадион. Проект практически готов», — рассказал корреспонденту агентства пресс-атташе клуба «СКА-Хабаровск» Юрий Собещук.

По проекту навес планируют сделать в виде металлической конструкции с двумя видами покрытий: эластичного мембранного и тонированного полимерного. С появлением крыши придётся заменить освещение. Для этого на козырьке над трибунами закрепят светодиодные прожекторы.

В ближайшее время на домашней площадке «армейцев» обновят 600 сидений. Пластиковые сидушки заменят на более комфортные и современные.