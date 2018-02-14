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12:32 (мск), источник: Podrobno.uz

В центре Ташкента бросили новорожденного ребенка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Неизвестная молодая девушка азиатской внешности днем 12 февраля обратилась к незнакомым женщинам возле аптеки в Шайхонтохурском районе столицы, попросила подержать их своего новорожденного младенца и скрылась.

В своем заявлении в органы внутренних дел, женщины, которые остались с чужим ребенком на руках посредине улицы, описали мамашу-кукушку как очень молодую девушку — лет 17−20.

По данным управления по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, в настоящее время приняты меры по поиску матери младенца и проводится расследование.

Ребенок, которым оказалась девочка, полностью здоров.

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