В центре Ташкента бросили новорожденного ребенка
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Неизвестная молодая девушка азиатской внешности днем 12 февраля обратилась к незнакомым женщинам возле аптеки в Шайхонтохурском районе столицы, попросила подержать их своего новорожденного младенца и скрылась.
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