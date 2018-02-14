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12:31 (мск), источник: Интерфакс

Три крупных долгостроя в Москве будут достроены за бюджетные деньги

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Строительство трех крупных проблемных объектов в Москве будет завершено за счет бюджета. Об этом сообщил в среду председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на селекторном совещании по проблемам обманутых дольщиков.

«Мэр принял решение по трем самым сложным объектам — Царицыно, Вернадского и Новогиреевская — в рамках процедуры банкротства достраивать за счет бюджета», — сказал Тимофеев.

Он добавил, что всего в реестре обманутых дольщиков в Москве числятся 4,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в РФ были решены проблемы 6 тыс. дольщиков, вложившихся в 140 проблемных объектов. В этом году планируется восстановить права граждан-инвесторов 360 долгостроев.

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