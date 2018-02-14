Три крупных долгостроя в Москве будут достроены за бюджетные деньги
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Строительство трех крупных проблемных объектов в Москве будет завершено за счет бюджета. Об этом сообщил в среду председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на селекторном совещании по проблемам обманутых дольщиков.
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