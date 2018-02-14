Три крупных долгостроя в Москве будут достроены за бюджетные деньги

«Мэр принял решение по трем самым сложным объектам — Царицыно, Вернадского и Новогиреевская — в рамках процедуры банкротства достраивать за счет бюджета», — сказал Тимофеев.

Он добавил, что всего в реестре обманутых дольщиков в Москве числятся 4,6 тыс. человек.