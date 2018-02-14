Красноярские студенты хотят стать врачами и программистами
Агентство труда и занятости населения Красноярского края провело
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Агентство труда и занятости населения Красноярского края провело
Чаще всего старшеклассники хотят стать врачами, программистами, IT- специалистами, учителями, инженерами, квалифицированными рабочими в строительстве.
Будущие выпускники отмечают, что наиболее значимыми факторами профессионального самоопределения являются: соответствие собственным интересам, возможность карьерного роста и получения высокой заработной платы, а также востребованность на рынке труда, рассказали в
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