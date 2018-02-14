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11:55 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярские студенты хотят стать врачами и программистами

Агентство труда и занятости населения Красноярского края провело онлайн-опрос старшеклассников о профессиональных планах и намерениях. В опросе приняло участие более 16 тысяч будущих выпускников школ края.

Чаще всего старшеклассники хотят стать врачами, программистами, IT- специалистами, учителями, инженерами, квалифицированными рабочими в строительстве.

Будущие выпускники отмечают, что наиболее значимыми факторами профессионального самоопределения являются: соответствие собственным интересам, возможность карьерного роста и получения высокой заработной платы, а также востребованность на рынке труда, рассказали в пресс-службе ведомства.

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