Красноярские студенты хотят стать врачами и программистами

Чаще всего старшеклассники хотят стать врачами, программистами, IT- специалистами, учителями, инженерами, квалифицированными рабочими в строительстве.

Будущие выпускники отмечают, что наиболее значимыми факторами профессионального самоопределения являются: соответствие собственным интересам, возможность карьерного роста и получения высокой заработной платы, а также востребованность на рынке труда, рассказали в пресс-службе ведомства.