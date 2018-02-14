Казнить нельзя помиловать — присяжные появятся в каждом районе Приморья
C 1 июня текущего года в районных судах на территории России появятся коллегии присяжных, каждая из которых будет состоять из 6 человек. В их числе будут представители народа, на долю которых выпадет окончательное принятие решения, виновен ли в конкретном деле подсудимый или нет. По оценкам специалистов, суд присяжных сможет выносить приговоры 15 тысячам обвиняемым в год. В таком случае, задача прокурора будет состоять в том, чтобы убедить шестерых членов присяжной комиссии, не имеющих юридического образования, что перед ними действительно сидит преступник.
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