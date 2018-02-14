Казнить нельзя помиловать — присяжные появятся в каждом районе Приморья

По сообщению Судебного департамента при Верховном суде России на данный момент ведутся специальные курсы для сотрудников судебного аппарата, у которых должно быть все готово для приема присяжных к лету 2018 года.

Каждые четыре года местные власти будут составлять списки кандидатов, отправлять их в районные суды и в высший исполнительный орган власти региона. Теперь суд присяжных сможет рассматривать все дела по статье «убийство», «убийство по не осторожности», а также дела по нанесению тяжкого вреда здоровью.

Для того, чтобы обвинительный вердикт был засчитан, необходимо, чтобы вину подсудимого признали четверо присяжных. Если же голоса будут равны, то приговор будет считаться оправдательным. Возможности воздержаться у членов суда присяжных не будет.

По словам Дениса Мицая, юриста Приморской краевой коллегии адвокатов, в теории идея этого закона имеет положительный характер, так как многие западные страны уже давно взяли на вооружение проведение таких заседаний в судебных учреждениях. «Но в процессе правоприменительной практики могут возникнуть проблемы.

Формирование самой коллегии и отбор кандидатов займет долгий период времени, так как при составлении списка присяжных будет учитываться, что каждый из его членов сможет участвовать в заседании не более одного раза в год, а районных судов только на территории Приморского края не меньше 18. Так что еще одной проблемой, с которой могут столкнуться суды в первое время, на мой взгляд, будет кадровый дефицит, — комментирует нововведение юрист.

Напомним, что до сих пор коллегии присяжных функционировали только в региональных судах. Право на их участие в судебном процессе, в основном, имели те подсудимые, которым грозило пожизненное лишение свободы.