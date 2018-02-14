Резкое похолодание и ночные морозы идут на Новосибирск
Перемещение волновых циклонических возмущений станет причиной резкого похолодания в Новосибирской области с 15 февраля. Ночью столбик опустится до минус 20−27 градусов.
Перемещение волновых циклонических возмущений станет причиной резкого похолодания в Новосибирской области с 15 февраля. Ночью столбик опустится до минус 20−27 градусов.
«У февраля два друга — метель да вьюга. Так гласят народные поговорки, — говорит
В Новосибирске и районах области с начала «крутеня» доминировала спокойная,
Однако перемещение волновых циклонических возмущений над южными районами Сибири станет причиной похолодания с 15 февраля. Ночью столбик термометра опустится до минус 20−27 градусов. Днем будет до минус 16−23.
«В четверг ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с порывистым восточным ветром, — говорят синоптики. — В пятницу, 16 февраля, мы снова попадаем под влияние антициклона, неустойчивый ветер от слабого до умеренного, без осадков и похолодание. Днем температура в пределах минус 15−20°С, местами минус 12−17°С. В ночные часы — минус 22−27°С».
В субботу, 17 февраля, продолжится влияние антициклона, также морозно и без осадков. Ветер неустойчивый, от слабого до умеренного. Дневные температуры в пределах минус 18 °C, местами минус 8−13°С. Ночью столбики термометров понизятся до минус 22−27°С. В воскресенье без существенных изменений, днем температура ожидается в пределах минус 14−19°С, местами теплее. Ночью — минус 20−25°С.
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