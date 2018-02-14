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11:46 (мск), источник: VN.ru

Резкое похолодание и ночные морозы идут на Новосибирск

Перемещение волновых циклонических возмущений станет причиной резкого похолодания в Новосибирской области с 15 февраля. Ночью столбик опустится до минус 20−27 градусов.

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«У февраля два друга — метель да вьюга. Так гласят народные поговорки, — говорит пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Да и старинные русские названия февраля “снежень” и “крутень” весьма выразительны. Однако погода первой декады февраля 2018 года никак не соответствовала приведенным народным определениям».

В Новосибирске и районах области с начала «крутеня» доминировала спокойная, умеренно-морозная погода с частыми туманами и дымками. «Складывалось впечатление, что атмосфера “устала” от опасных явлений, крупных аномалий и рекордов погоды, которыми отличался прошедший январь, — продолжает специалист. — В среднем за декаду температура воздуха в Новосибирской области составила минус 12−20 градусов, что около и выше нормы».

Однако перемещение волновых циклонических возмущений над южными районами Сибири станет причиной похолодания с 15 февраля. Ночью столбик термометра опустится до минус 20−27 градусов. Днем будет до минус 16−23.

«В четверг ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с порывистым восточным ветром, — говорят синоптики. — В пятницу, 16 февраля, мы снова попадаем под влияние антициклона, неустойчивый ветер от слабого до умеренного, без осадков и похолодание. Днем температура в пределах минус 15−20°С, местами минус 12−17°С. В ночные часы — минус 22−27°С».

В субботу, 17 февраля, продолжится влияние антициклона, также морозно и без осадков. Ветер неустойчивый, от слабого до умеренного. Дневные температуры в пределах минус 18 °C, местами минус 8−13°С. Ночью столбики термометров понизятся до минус 22−27°С. В воскресенье без существенных изменений, днем температура ожидается в пределах минус 14−19°С, местами теплее. Ночью — минус 20−25°С.

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