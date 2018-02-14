Самарский университет и АВТОВАЗ подпишут соглашение о сотрудничестве
В 2018 году АВТОВАЗ готов принять в свой центр инжиниринга более 250 специалистов.
В 2018 году АВТОВАЗ готов принять в свой центр инжиниринга более 250 специалистов.
В четверг, 15 февраля в 17.00 в помещении манежа Самарского университета (по адресу ул. Врубеля, 29г) состоится подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «АВТОВАЗ» и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королёва. В мероприятии примут участие
В планах АВТОВАЗа — создание до 2026 года 12 новых моделей и 11 фейслифтов LADA. В связи с этим предприятие заинтересовано в перспективных инженерных кадрах, которые выпускает Самарский университет.
В 2018 году АВТОВАЗ готов принять в свой центр инжиниринга более 250 специалистов. Центр обладает самым современным техническим и программным обеспечением для проектирования и разработки автомобилей. Как и сама компания, служба инжиниринга АВТОВАЗа является частью глобального Альянса
В рамках договора о сотрудничестве национальный исследовательский университет, придерживающийся принципа «образование через науку и практику», готов вести целевую подготовку кадров по заказу АВТОВАЗа. Этот объемный процесс подразумевает привлечение к преподаванию действующих сотрудников автозавода, специалистов и руководителей компании, проведение
В программу целевой подготовки студентов включены обязательные для будущих инженеров АВТОВАЗа дисциплины, что поможет им быть успешными с первых шагов на новом рабочем месте.
В рамках образовательного процесса университет и крупнейший российский автозавод намерены обеспечить опережающий характер подготовки для того, чтобы по окончании обучения выпускники были востребованы на рынке труда. Для этого в ходе образовательного процесса планируется работать над внедрением в реальное производство новых технологий и материалов, предложенных студентами, новых конструкторских и дизайнерских разработок.
Лучшие выпускники вуза будут трудоустроены на АВТОВАЗе с возможностью дальнейшего карьерного роста, в том числе в подразделениях Альянса
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