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11:46 (мск), источник: НИА Самара

Самарский университет и АВТОВАЗ подпишут соглашение о сотрудничестве

В 2018 году АВТОВАЗ готов принять в свой центр инжиниринга более 250 специалистов.

В четверг, 15 февраля в 17.00 в помещении манежа Самарского университета (по адресу ул. Врубеля, 29г) состоится подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «АВТОВАЗ» и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королёва. В мероприятии примут участие вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко и ректор Самарского университета Евгений Шахматов.

В планах АВТОВАЗа — создание до 2026 года 12 новых моделей и 11 фейслифтов LADA. В связи с этим предприятие заинтересовано в перспективных инженерных кадрах, которые выпускает Самарский университет.

В 2018 году АВТОВАЗ готов принять в свой центр инжиниринга более 250 специалистов. Центр обладает самым современным техническим и программным обеспечением для проектирования и разработки автомобилей. Как и сама компания, служба инжиниринга АВТОВАЗа является частью глобального Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi — мирового лидера в области автомобилестроения.

В рамках договора о сотрудничестве национальный исследовательский университет, придерживающийся принципа «образование через науку и практику», готов вести целевую подготовку кадров по заказу АВТОВАЗа. Этот объемный процесс подразумевает привлечение к преподаванию действующих сотрудников автозавода, специалистов и руководителей компании, проведение мастер-классов, производственных и учебных практик на территории предприятия.

В программу целевой подготовки студентов включены обязательные для будущих инженеров АВТОВАЗа дисциплины, что поможет им быть успешными с первых шагов на новом рабочем месте.

В рамках образовательного процесса университет и крупнейший российский автозавод намерены обеспечить опережающий характер подготовки для того, чтобы по окончании обучения выпускники были востребованы на рынке труда. Для этого в ходе образовательного процесса планируется работать над внедрением в реальное производство новых технологий и материалов, предложенных студентами, новых конструкторских и дизайнерских разработок.
Лучшие выпускники вуза будут трудоустроены на АВТОВАЗе с возможностью дальнейшего карьерного роста, в том числе в подразделениях Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Долгосрочное сотрудничество даст возможность привлекать к совместной работе ведущих ученых Самарского университета и проводить экспериментальные работы аспирантам и студентам вуза на материальной базе предприятия, сообщает облправительство.

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