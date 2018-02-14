Самарский университет и АВТОВАЗ подпишут соглашение о сотрудничестве

В четверг, 15 февраля в 17.00 в помещении манежа Самарского университета (по адресу ул. Врубеля, 29г) состоится подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «АВТОВАЗ» и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королёва. В мероприятии примут участие вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко и ректор Самарского университета Евгений Шахматов.

В планах АВТОВАЗа — создание до 2026 года 12 новых моделей и 11 фейслифтов LADA. В связи с этим предприятие заинтересовано в перспективных инженерных кадрах, которые выпускает Самарский университет.

В 2018 году АВТОВАЗ готов принять в свой центр инжиниринга более 250 специалистов. Центр обладает самым современным техническим и программным обеспечением для проектирования и разработки автомобилей. Как и сама компания, служба инжиниринга АВТОВАЗа является частью глобального Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi — мирового лидера в области автомобилестроения.

В рамках договора о сотрудничестве национальный исследовательский университет, придерживающийся принципа «образование через науку и практику», готов вести целевую подготовку кадров по заказу АВТОВАЗа. Этот объемный процесс подразумевает привлечение к преподаванию действующих сотрудников автозавода, специалистов и руководителей компании, проведение мастер-классов, производственных и учебных практик на территории предприятия.

В программу целевой подготовки студентов включены обязательные для будущих инженеров АВТОВАЗа дисциплины, что поможет им быть успешными с первых шагов на новом рабочем месте.