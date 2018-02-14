Екатеринбуржцы снимают прощальные видео с телебашней
В свободном падении.
В свободном падении.
Жители Екатеринбурга отдают последнюю дань телебашне, пытаясь запечатлеть ее на видео- и фотокамеры со всех ракурсов. До сноса самого известного недостроя уральской столицы остались считанные дни — по некоторым данным, обрушение постройки намечено на 23 февраля 2018 года.
Одним из последних стал ролик, опубликованный на
Дрон берет разгон от подножья башни и взмывает ввысь. После этого он резко падает вниз, притормаживая почти у самой земли. Полеты проходят на крайне малом расстоянии от ствола конструкции — есть возможность разглядеть и окна, и ржавые прутья арматуры.
Недостроенную телебашню обрекли на снос в 2017 году, после того как вместе с землей под ней передали в качестве взноса в уставный капитал АО «Ледовая арена». Предполагается, что вместо телебашни за цирком вырастет Ледовая арена на 15 000 зрителей. Впрочем, ряд экспертов сомневаются в возможности возведения на том участке столь крупного спортивного сооружения. А многие горожане выступают за сохранение архитектурной доминанты уральской столицы и ее «перепрофилирование».
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