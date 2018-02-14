Екатеринбуржцы снимают прощальные видео с телебашней

Жители Екатеринбурга отдают последнюю дань телебашне, пытаясь запечатлеть ее на видео- и фотокамеры со всех ракурсов. До сноса самого известного недостроя уральской столицы остались считанные дни — по некоторым данным, обрушение постройки намечено на 23 февраля 2018 года.

Одним из последних стал ролик, опубликованный на YouTube-канале Сергея Перескокова. Он был снят с помощью квадрокоптера, передает «Уралинформбюро».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MIjQTHwSCPg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дрон берет разгон от подножья башни и взмывает ввысь. После этого он резко падает вниз, притормаживая почти у самой земли. Полеты проходят на крайне малом расстоянии от ствола конструкции — есть возможность разглядеть и окна, и ржавые прутья арматуры.