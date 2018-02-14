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11:59 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На Среднем Урале появился второй Люцифер

Жители региона при смене имени демонстрируют безграничную фантазию.

На Среднем Урале появился второй Люцифер — на это одиозное имя официально сменил свое родное взрослый житель региона, сообщил «АиФ-Урал» в среду, 14 февраля, заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Лариса Никонова.

Уральцы продолжают избавляться от имен, данных им при рождении. В 2017 году загсами Свердловской области зарегистрировано 2 392 акта о перемене имени. В том числе житель региона отказался называться Виталий и пожелал, чтобы отныне к нему обращались Люцифер.

В большинстве случаев уральцы предпочитают менять свои имена и фамилии, привычные для слуха, на весьма оригинальные. Так, например, Денис стал Дионисом, Василий Рикардо Карлосом, Алиса Гердой, Евгений Николаевич Джеком Дениелсом, а Валентина Петровна Ладамирой Дарасветовной. Кроме того, уральцы взяли себе фамилии: Сочи, Балагур, Сигал, Ветер, Цветущая, Великолепная.

Что касается наречения младенцев, то здесь самыми оригинальными стали Вирсавия, Орхидея, Забава, Антилопа, Данко, Амур, Апполон, Рагнар. Кроме того, родители стали «баловаться» короткими именами — Тим, Эва, Алекс, и архаикой — Евдокия, Пелагея, Харитон, Захар, Никифор.

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