Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный рассказал о третьем сезоне «Мажора»
5 важных вопросов о блинах
Ники Хилтон поделилась первым фото новорожденной дочки
Летчик-эксперт рассказал о крушении Ан-148
Ирину Аллегрову раскритиковали за выступление в лосинах
Приемную мать признали мужчиной и забрали сыновейВ Екатеринбурге суд признал удалившую грудь многодетную мать Юлию Савиновских мужчиной
Бумеранг: западные СМИ в недоумении от русских болельщиков на ОИ
Медведева жестко ответила иностранным журналистам
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
СМИ поведали о разговоре стюардессы Ан-148 за минуты до крушения
СМИ: 59-летняя Стоун разделась для обложки глянца
Как жена Никиты Михалкова выглядела в молодости
Юлия Высоцкая позирует в коротком платье и туфлях с «декольте»
СМИ Германии: Преемник Меркель может взять курс на войну с РФ
СМИ о разговоре стюардессы Ан-148 перед крушением
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Пре-карнавал в Рио
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
12:01 (мск), источник: VN.ru

Новосибирская область лидирует по качеству жизни среди регионов Сибири

В рейтинге регионов по качеству жизни Новосибирская область выросла сразу на два пункта, поднявшись с 58 места на 60, и стала лидером среди регионов СФО по количеству набранных баллов.

Рейтинг регионов по качеству жизни-2017 подготовило агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня». Рейтинговый бал составляется на основе 72 индикаторов, выступающих в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

Из регионов СФО Новосибирская область набрала наибольшее количество баллов (49,11), благодаря чему за год поднялась в рейтинге сразу на два пункта — с 28 на 26 место из 85 субъектов РФ. При этом среднее значение рейтингового балла в 2017 году составило 45,12, что на 1,16 пунктов больше, чем в рейтинге прошлого года.

Читайте также
Названы самые лучшие для жизни регионы России — Башкирия улучшила свою позицию на один пункт

В целом средний рейтинговый балл вырос у 71 региона, при этом у 14 показатели снизились, только у пяти снижение превысило один пункт.

В первую десятку рейтинга входят Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный балл которых превышает 70 (при максимуме 100 и минимуме 1). За ними следуют Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область.

Состав замыкающей рейтинг десятки с прошлого года не изменился. В нее входят Республика Калмыкия, Республика Тыва, Еврейская автономная область, Курганская область и Республика Бурятия. При этом у пяти регионов значение сводного рейтингового балла выросло.

Напомним, что в рейтинге «умных городов» за 2017 год Новосибирск вместе с Красноярском поделили пятую и шестую строчки из 15 городов-миллионников. При этом бюджет нашего города в 2017 году был несколько меньше бюджета восточных соседей — 24 тысячи на душу населения против 27 тысяч в Красноярске.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Голубоглазого рыбака с бирюзовым буром нашли в Новосибирске
В ОКР объяснили «ошибочный» недопуск двух россиян до Олимпиады
Странные запреты: что нужно убрать из чемодана перед полетом
Эксперты определили лучшие и худшие для жизни регионы России
Назван новый главный риск для финансовой системы России
Клинцевича сняли с поста в комитете Совфеда по обороне
Супруг королевы Дании скончался на 84-м году жизни
Адвокат Трампа признал, что платил порноактрисе
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Меньше балла: Тарасова и Морозов бьются за золото Впереди только чемпионы мира из Китая
Авто
Новый «Гелик»: показали самую крутую версию Почти 600 «лошадей» и 4,5 секунды до сотни у рамного внедорожника — в Mercedes-AMG сошли с ума?
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене Дакота Джонсон, исполнившая роль Анастейши, рассказала о самом сложном эпизоде и о странных моментах во время работы на площадке
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Кажется, встречаются: звездные пары, которые не хотят огласки Эти пары не светятся в социальных сетях и не рассказывают о своих отношениях в каждом интервью
Дети
Елена Исинбаева стала мамой во второй раз Имя новорожденного пока не известно.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь