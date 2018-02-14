Новосибирская область лидирует по качеству жизни среди регионов Сибири

Рейтинг регионов по качеству жизни-2017 подготовило агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня». Рейтинговый бал составляется на основе 72 индикаторов, выступающих в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

Из регионов СФО Новосибирская область набрала наибольшее количество баллов (49,11), благодаря чему за год поднялась в рейтинге сразу на два пункта — с 28 на 26 место из 85 субъектов РФ. При этом среднее значение рейтингового балла в 2017 году составило 45,12, что на 1,16 пунктов больше, чем в рейтинге прошлого года.

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В целом средний рейтинговый балл вырос у 71 региона, при этом у 14 показатели снизились, только у пяти снижение превысило один пункт.

В первую десятку рейтинга входят Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный балл которых превышает 70 (при максимуме 100 и минимуме 1). За ними следуют Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область.

Состав замыкающей рейтинг десятки с прошлого года не изменился. В нее входят Республика Калмыкия, Республика Тыва, Еврейская автономная область, Курганская область и Республика Бурятия. При этом у пяти регионов значение сводного рейтингового балла выросло.