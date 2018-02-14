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11:50 (мск), источник: Uralpress.ru

Сретенские морозы обойдут Челябинскую область стороной

Сретенские морозы, которые бывают 15 февраля, в этом году обойдут Челябинскую область стороной. По прогнозам синоптиков, завтра в дневные часы ожидается минус 2−7 градусов, в низинах — до минус 11 градусов. Ночью — минус 13−18 градусов, при прояснении — до минус 20−25 градусов.

В Челябинском Гидрометцентре уточнили, что сретенские морозы отмечаются 1 раз в 16 лет, повторяемость их 6% (7 случаев за 114 лет). Самый холодный день — минус 37,4 градуса — был в 1951 году. В народе сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях.

Власьевские морозы (24 февраля) встречаются очень редко. В Челябинске отмечено всего 3 случая за 114 лет, повторяемость 3% (1 раз в 38 лет). Самый холодный день — минус 23,8 градуса — наблюдался в 1912 году.

15 февраля православные отмечают Сретение Господа Иисуса Христа. На Руси этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещенье).

Считалось, что если метет снег — будет поздняя весна. На это уже указывало небо с множеством белых звезд. По погоде на Сретенье судили об урожае трав: бросали поперек дороги палку и наблюдали — если снег заметет ее, то травы будет мало. А вот если в этот день тихо и солнечно, то уродится лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев.

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