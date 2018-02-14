Сретенские морозы обойдут Челябинскую область стороной
Сретенские морозы, которые бывают 15 февраля, в этом году обойдут Челябинскую область стороной. По прогнозам синоптиков, завтра в дневные часы ожидается минус 2−7 градусов, в низинах — до минус 11 градусов. Ночью — минус 13−18 градусов, при прояснении — до минус 20−25 градусов.
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