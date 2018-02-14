Сретенские морозы обойдут Челябинскую область стороной

В Челябинском Гидрометцентре уточнили, что сретенские морозы отмечаются 1 раз в 16 лет, повторяемость их 6% (7 случаев за 114 лет). Самый холодный день — минус 37,4 градуса — был в 1951 году. В народе сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях.

Власьевские морозы (24 февраля) встречаются очень редко. В Челябинске отмечено всего 3 случая за 114 лет, повторяемость 3% (1 раз в 38 лет). Самый холодный день — минус 23,8 градуса — наблюдался в 1912 году.

15 февраля православные отмечают Сретение Господа Иисуса Христа. На Руси этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещенье).