На Масленицу для омичей испекут 12 000 блинов
Готовить традиционные блюда будут местные предприниматели.
Готовить традиционные блюда будут местные предприниматели.
Сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина в
Кроме традиционных гуляний, для омичей испекут около 12 000 блинов. Как сообщает корреспондент портала Om1.ru, на их приготовление понадобится 12 мешков муки, каждый — по 50 кг. Испекут угощение предприниматели города.
Интересный факт: если все 12 000 блинов сложить один на другой, то получится столб высотой 36 метров.
Отметим, что блины будут выпекать из расчета по две штуки на человека. Омичей заверили, что по городу будет масса точек, где можно будет отведать блинчики.
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