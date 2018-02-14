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12:04 (мск), источник: Om1.ru

На Масленицу для омичей испекут 12 000 блинов

Готовить традиционные блюда будут местные предприниматели.

Сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина в пресс-клубе директор департамента культуры Омска Владимир Шалак рассказал о культурных мероприятиях на 2018 год, а также поделился подробностями масленичной недели.

Кроме традиционных гуляний, для омичей испекут около 12 000 блинов. Как сообщает корреспондент портала Om1.ru, на их приготовление понадобится 12 мешков муки, каждый — по 50 кг. Испекут угощение предприниматели города.

Интересный факт: если все 12 000 блинов сложить один на другой, то получится столб высотой 36 метров.

Отметим, что блины будут выпекать из расчета по две штуки на человека. Омичей заверили, что по городу будет масса точек, где можно будет отведать блинчики.

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