На Масленицу для омичей испекут 12 000 блинов

Сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина в пресс-клубе директор департамента культуры Омска Владимир Шалак рассказал о культурных мероприятиях на 2018 год, а также поделился подробностями масленичной недели.

Кроме традиционных гуляний, для омичей испекут около 12 000 блинов. Как сообщает корреспондент портала Om1.ru, на их приготовление понадобится 12 мешков муки, каждый — по 50 кг. Испекут угощение предприниматели города.

Интересный факт: если все 12 000 блинов сложить один на другой, то получится столб высотой 36 метров.