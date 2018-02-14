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12:08 (мск), источник: АиФ Волгоград

Елена Исинбаева рассказала о рождении второго ребенка

Двукратная Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о рождении второго ребенка.

Спортсменка подтвердила, что мальчик появился на свет, на своей странице в Instagram после того, как новость об этом успели сообщить СМИ, и Елена за полчаса получила сотни поздравлений от поклонников.

«Доброе утро друзья! Спешу поделиться с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой, — написала она. — Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать, желаю удачи!».

Напомним, новость о пополнении в семье спортсменки ранее «АиФ-Волгоград» сообщил ее тренер Евгений Трофимов. Известно, что Елена Исинбаева рожала в Монако, хотя до этого значительную часть беременности провела в родном городе Волгограде.

Елена Исинбаева с 2014 года замужем на легкоатлетом Никитой Петиновым, у супругов уже есть дочка Ева, в июне ей исполнилось три года. Свадьбу спортсмены играли в Волгограде.

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