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12:07 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежская область вошла в топ-10 лучших регионов России по качеству жизни

Рейтинг возглавили Москва и Санкт-Петербург.

Источник: Вести - Воронеж

Воронежская область вошла в число лучших российских регионов по качеству жизни в 2017 году. Исследование провели специалисты агентства «РИА Рейтинг». Результаты опубликовали в среду, 14 февраля.

По итогам 2017 года Воронежская область набрала 61,2 балла из 100 возможных, заняв седьмую строчку рейтинга. Первые три места традиционно достались Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Аутсайдерами рейтинга стали Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия и Республика Тыва. Они оказались на 83−85 строчках, набрав минимальное количество баллов.

Специалисты составили рейтинг, проведя анализ 72 показателей, объединённых в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. Оценивались уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

В декабре 2017 года похожий рейтинг составили специалисты Финансового университета при Правительстве РФ. Правда, на основе опросов горожан. Тогда Воронеж занял 18 строчку из 38. Горожане низко оценили работу городских властей и качество медицинского обслуживания.

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