Воронежская область вошла в топ-10 лучших регионов России по качеству жизни
Рейтинг возглавили Москва и
Рейтинг возглавили Москва и
Воронежская область вошла в число лучших российских регионов по качеству жизни в 2017 году. Исследование провели специалисты агентства «РИА Рейтинг». Результаты опубликовали в среду, 14 февраля.
По итогам 2017 года Воронежская область набрала 61,2 балла из 100 возможных, заняв седьмую строчку рейтинга. Первые три места традиционно достались Москве,
Специалисты составили рейтинг, проведя анализ 72 показателей, объединённых в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. Оценивались уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
В декабре 2017 года похожий рейтинг составили специалисты Финансового университета при Правительстве РФ. Правда, на основе опросов горожан. Тогда Воронеж занял 18 строчку из 38. Горожане низко оценили работу городских властей и качество медицинского обслуживания.
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