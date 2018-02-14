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12:11 (мск), источник: Actualitati.md

В День святого Валентина молдавские пограничники выдают паспорта с сердечками

Граждане, которые пересекают границу Молдовы в День святого Валентина, получают не совсем обычные подарки в паспортах.

Источник: Actualitati.md

Сегодня, 14 февраля, пограничники на пунктах пропуска на границе Молдовы вкладывают в каждый паспорт картонное сердечко с надписью на английском: «Путешествуйте с любовью и удовольствием».

Таким образом пограничная полиция решила поздравить граждан с праздником всех влюбленных.

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