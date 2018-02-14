В День святого Валентина молдавские пограничники выдают паспорта с сердечками
Граждане, которые пересекают границу Молдовы в День святого Валентина, получают не совсем обычные подарки в паспортах.
Граждане, которые пересекают границу Молдовы в День святого Валентина, получают не совсем обычные подарки в паспортах.
Сегодня, 14 февраля, пограничники на пунктах пропуска на границе Молдовы вкладывают в каждый паспорт картонное сердечко с надписью на английском: «Путешествуйте с любовью и удовольствием».
Таким образом пограничная полиция решила поздравить граждан с праздником всех влюбленных.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.