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12:33 (мск), источник: Publika.md

До конца года на нескольких улицах столицы будет приостановлено движение

Движение транспорта на нескольких участках улиц будет приостановлено до 29 декабря 2018 года в связи с проведением работ по прокладке канализационных сетей.

Источник: Publika.md

Речь идёт об улицах:

  • Негрештень и Тэбэкэрия Веке (участок между улицами Пашкань и Каля Басарабией);
  • Переулок Халтей (участок между улицей Халтей и Каля Басарабией);
  • Халтей (участок между улицами Тэбэкэрия Веке и Каля Басарабией).

НИП предупреждает водителей о необходимости следовать временным дорожным указателям.

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