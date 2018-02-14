До конца года на нескольких улицах столицы будет приостановлено движение

До конца года на нескольких улицах столицы будет приостановлено движение

Движение транспорта на нескольких участках улиц будет приостановлено до 29 декабря 2018 года в связи с проведением работ по прокладке канализационных сетей.