До конца года на нескольких улицах столицы будет приостановлено движение
Движение транспорта на нескольких участках улиц будет приостановлено до 29 декабря 2018 года в связи с проведением работ по прокладке канализационных сетей.
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Движение транспорта на нескольких участках улиц будет приостановлено до 29 декабря 2018 года в связи с проведением работ по прокладке канализационных сетей.
Речь идёт об улицах:
НИП предупреждает водителей о необходимости следовать временным дорожным указателям.
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