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12:09 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге бездомных накормят блинами

Сегодня, 14 февраля Православная служба милосердия будет угощать бездомных блинами. Акция пройдет у водонапорной башни за Северным автовокзалом, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.

Время проведения — с 19:00 до 20:30.

«Сразу после краткого молебна “На начало доброго дела” мы начнем угощать всех бездомных, которые соберутся на неожиданный для них праздник. В прошлом году за день мы приняли от горожан и выпекли сами около 1000 блинов! Надеемся, что в этом году будет установлен новый рекорд милосердия», — рассказала координатор акции «Блины от души» Наталия Полозникова.

Отметим, что такие праздничные акции в городе становятся уже традиционными. Так, на Святочной неделе добровольцы Автобуса милосердия у Северного автовокзала кормили людей пирогами и сладкими булочками со сгущенкой.

На том же месте год назад в Сырную седмицу прошла и первая масленичная акция — бездомных накормили блинами с медом. В обычное время питание от Автобуса милосердия подопечные получают три раза в неделю в различных точках города.

Бездомных кормят обычной домашней едой, которую готовят сами добровольцы.

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