Вещества в составе тканей и посуды могут мешать снижению веса
Ученые из Гарвардского университета обнаружили новые негативные эффекты перфторалкильных химических веществ, содержащихся во многих потребительских товарах, на организм человека.
Ученые из Гарвардского университета обнаружили новые негативные эффекты перфторалкильных химических веществ, содержащихся во многих потребительских товарах, на организм человека.
Американские ученые под руководством Ци Сан из Гарвардского университета выяснили, что высокая концентрация в крови человека перфторалкильных химических веществ (ПФАВ, PFAS) — соединений, входящих в состав многих потребительских продуктов от тканей до посуды — препятствует похудению. Особенно сильным оказался этот эффект у женщин.
Перфторалкильные химические вещества используются уже более 60 лет при производстве посуды с антипригарным покрытием, водонепроницаемой ткани, ковровых покрытий, упаковки для тары и пищевых продуктов и др. В ряде исследований уже было показано, что они провоцируют развитие онкологических заболеваний, гормональных нарушений и проблем с репродуктивной функцией. Новая работа показывает связь этих соединений и с более распространенной в мире проблемой — ожирением.
Ученые проанализировали данные 621 пациента с избыточным весом тела, участвовавших в исследовании, посвященном эффективности различных диет. В том числе у всех участников было измерено содержание в крови ПФАВ. Оказалось, что у людей с высокой концентрацией этих соединений в крови эффективность диеты значительно ниже, чем у остальных. Так, на первые полгода эксперимента среднее по группе снижение веса составило 6,4 килограмма, а к концу двухлетнего периода обратный набор веса в среднем был 2,7 килограмма. Однако же у людей с высоким содержанием ПФАВ в крови такой набор веса был на 2 килограмма больше, чем у людей с низкой концентрацией соединений.
«Мы обычно говорим о влиянии этих химических веществ с точки зрения довольно редких заболеваний, таких как рак. Но, видимо, они также играют роль в развитии ожирения, а это серьезная проблема для миллионов людей во всем мире. Снижение воздействия ПФАВ на организм может помочь людям поддерживать стабильный вес тела после того, как они успешно потеряют вес», — комментирует результаты исследования один из его авторов Филипп Гранжан.
Статья ученых опубликована в журнале PLOS Medicine.
Но не будем забывать, что на ожирение влияет множество факторов, в том числе и «классический» — сидячий образ жизни, вред которого недавно доказали на клеточном уровне.
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