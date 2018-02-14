Вещества в составе тканей и посуды могут мешать снижению веса

Американские ученые под руководством Ци Сан из Гарвардского университета выяснили, что высокая концентрация в крови человека перфторалкильных химических веществ (ПФАВ, PFAS) — соединений, входящих в состав многих потребительских продуктов от тканей до посуды — препятствует похудению. Особенно сильным оказался этот эффект у женщин.

Перфторалкильные химические вещества используются уже более 60 лет при производстве посуды с антипригарным покрытием, водонепроницаемой ткани, ковровых покрытий, упаковки для тары и пищевых продуктов и др. В ряде исследований уже было показано, что они провоцируют развитие онкологических заболеваний, гормональных нарушений и проблем с репродуктивной функцией. Новая работа показывает связь этих соединений и с более распространенной в мире проблемой — ожирением.

Ученые проанализировали данные 621 пациента с избыточным весом тела, участвовавших в исследовании, посвященном эффективности различных диет. В том числе у всех участников было измерено содержание в крови ПФАВ. Оказалось, что у людей с высокой концентрацией этих соединений в крови эффективность диеты значительно ниже, чем у остальных. Так, на первые полгода эксперимента среднее по группе снижение веса составило 6,4 килограмма, а к концу двухлетнего периода обратный набор веса в среднем был 2,7 килограмма. Однако же у людей с высоким содержанием ПФАВ в крови такой набор веса был на 2 килограмма больше, чем у людей с низкой концентрацией соединений.

«Мы обычно говорим о влиянии этих химических веществ с точки зрения довольно редких заболеваний, таких как рак. Но, видимо, они также играют роль в развитии ожирения, а это серьезная проблема для миллионов людей во всем мире. Снижение воздействия ПФАВ на организм может помочь людям поддерживать стабильный вес тела после того, как они успешно потеряют вес», — комментирует результаты исследования один из его авторов Филипп Гранжан.

Статья ученых опубликована в журнале PLOS Medicine.