Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью
Юлия Ковальчук отметила день рождения дочери
Отстраненные российские спортсмены решили ответить МОК
Ксению Собчак раскритиковали за полет на вертолете
Приемную мать признали мужчиной и забрали сыновейВ Екатеринбурге суд признал удалившую грудь многодетную мать Юлию Савиновских мужчиной
Бумеранг: западные СМИ в недоумении от русских болельщиков на ОИ
Медведева жестко ответила иностранным журналистам
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Фото Нюши в купальнике вызвали бурные обсуждения в Сети - СМИ
СМИ: США заявили об «идеальном убийце» подлодок РФ
Андрей Малахов примерил шубу
Гуф и Кети Топурия подогрели слухи о своем романе
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Будущие жильцы дома по реновации осмотрели не свои квартиры
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Фоторепортажи
10Пре-карнавал в Рио
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
14 февраля, источник: Чердак

Вещества в составе тканей и посуды могут мешать снижению веса

Ученые из Гарвардского университета обнаружили новые негативные эффекты перфторалкильных химических веществ, содержащихся во многих потребительских товарах, на организм человека.

Американские ученые под руководством Ци Сан из Гарвардского университета выяснили, что высокая концентрация в крови человека перфторалкильных химических веществ (ПФАВ, PFAS) — соединений, входящих в состав многих потребительских продуктов от тканей до посуды — препятствует похудению. Особенно сильным оказался этот эффект у женщин.

Перфторалкильные химические вещества используются уже более 60 лет при производстве посуды с антипригарным покрытием, водонепроницаемой ткани, ковровых покрытий, упаковки для тары и пищевых продуктов и др. В ряде исследований уже было показано, что они провоцируют развитие онкологических заболеваний, гормональных нарушений и проблем с репродуктивной функцией. Новая работа показывает связь этих соединений и с более распространенной в мире проблемой — ожирением.

Ученые проанализировали данные 621 пациента с избыточным весом тела, участвовавших в исследовании, посвященном эффективности различных диет. В том числе у всех участников было измерено содержание в крови ПФАВ. Оказалось, что у людей с высокой концентрацией этих соединений в крови эффективность диеты значительно ниже, чем у остальных. Так, на первые полгода эксперимента среднее по группе снижение веса составило 6,4 килограмма, а к концу двухлетнего периода обратный набор веса в среднем был 2,7 килограмма. Однако же у людей с высоким содержанием ПФАВ в крови такой набор веса был на 2 килограмма больше, чем у людей с низкой концентрацией соединений.

«Мы обычно говорим о влиянии этих химических веществ с точки зрения довольно редких заболеваний, таких как рак. Но, видимо, они также играют роль в развитии ожирения, а это серьезная проблема для миллионов людей во всем мире. Снижение воздействия ПФАВ на организм может помочь людям поддерживать стабильный вес тела после того, как они успешно потеряют вес», — комментирует результаты исследования один из его авторов Филипп Гранжан.

Статья ученых опубликована в журнале PLOS Medicine.

Но не будем забывать, что на ожирение влияет множество факторов, в том числе и «классический» — сидячий образ жизни, вред которого недавно доказали на клеточном уровне.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Что нужно есть, чтобы дольше жить
Ученые нашли истоки ожирения
Что это было, сборная? Россия проиграла Словакии
ЦИК отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина на выборах
Раскрыто содержание «руководства по сексу» XVIII века
Путин предложил запустить проект по профориентации школьников
Эксперты определили лучшие и худшие для жизни регионы России
Почему билеты на самолет такие дорогие
Иван Ургант «извинился» перед Кашпировским
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
День мертвых душ. Сборная России проиграла все, что можно 14 февраля ураган крушил Олимпиаду, разные страны завоевывали разные медали, а Россия ожидаемо стояла в сторонке и проигрывала в хоккей
Авто
Новый BMW X4 – теперь с красивым кузовом BMW опубликовала первые фотографии и все технические данные нового кроссовера X4
Hi-Tech
Американские спецслужбы запретили пользоваться китайскими смартфонами Спецслужбы США не рекомендуют американцам пользоваться смартфонами известных производителей
Кино
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе Актриса нарастила волосы для роли в историческом проекте
Недвижимость
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
Всю жизнь - в очереди. Когда Петербург избавится от коммуналок?
Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% годовых
Глава Бурятии рассказал, что купил дом в ипотеку под Улан-Удэ на 10 лет
Леди
Кажется, встречаются: звездные пары, которые не хотят огласки Эти пары не светятся в социальных сетях и не рассказывают о своих отношениях в каждом интервью
Дети
Елена Исинбаева стала мамой во второй раз Имя новорожденного пока не известно.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь