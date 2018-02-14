«Мы использовали не ту фотографию». Ургант «извинился» перед Кашпировским за коллаж

В выпуске программы Иван Ургант иронично обрисовал ситуацию с советским психотерапевтом Анатолием Кашпировским, который подал в суд на Первый канал за коллаж с котом, требуя компенсацию в полмиллиона рублей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8qYTQkNHVhU?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ведущие «Вечернего Урганта» неоднократно продемонстрировали изображение, которое вызвало негодование Кашпировского, и в конце концов показали новый коллаж — с лицом кота на теле психотерапевта.

Анатолий Кашпировский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против «Первого канала» в феврале этого года, передает RNS.

Он потребовал у руководства компании полмиллиона рублей за коллаж годичной давности, на котором его лицо приклеили к телу «кота-экстрасенса» из Благовещенска.

Кроме того, Кашпировский попросил дать опровержение в эфире Первого канала.