«Мы использовали не ту фотографию». Ургант «извинился» перед Кашпировским за коллаж
Команда «Вечернего Урганта» превратила публичные извинения в один из сюжетов нового выпуска шоу.
Команда «Вечернего Урганта» превратила публичные извинения в один из сюжетов нового выпуска шоу.
В выпуске программы Иван Ургант иронично обрисовал ситуацию с советским психотерапевтом Анатолием Кашпировским, который подал в суд на Первый канал за коллаж с котом, требуя компенсацию в полмиллиона рублей.
Ведущие «Вечернего Урганта» неоднократно продемонстрировали изображение, которое вызвало негодование Кашпировского, и в конце концов показали новый коллаж — с лицом кота на теле психотерапевта.
Анатолий Кашпировский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против «Первого канала» в феврале этого года, передает RNS.
Кроме того, Кашпировский попросил дать опровержение в эфире Первого канала.
Помимо жалобы Кашпировского, телеканал получил претензию от владельца животного, который заявил, что его коту приписали свойства, которых у него на самом деле нет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.