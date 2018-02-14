Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кашпировский судится с шоу Урганта из-за фото с котом
Чтобы похудеть, надо медленно жевать
В Великобритании из-за Дня святого Валентина настоящий бэби-бум
Отстраненные российские спортсмены решили ответить МОК
Как живет фигуристка Евгения Медведева
Приемную мать признали мужчиной и забрали сыновейВ Екатеринбурге суд признал удалившую грудь многодетную мать Юлию Савиновских мужчиной
Пилот не допустит падения самолета носом в землю: лётчик об Ан148
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото)
ОСАГО: штраф за отсутствие полиса может вырасти
Фото Нюши в купальнике вызвали бурные обсуждения в Сети - СМИ
СМИ: США заявили об «идеальном убийце» подлодок РФ
Стефания Маликова с размахом отпраздновала день рождения
Как живет фигуристка Евгения Медведева
8 методов лечения из прошлого, от которых холодеет кровь
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Минстрой спрогнозировал снижение ставок по ипотеке
Названы лучшие и худшие по качеству жизни регионы
Фоторепортажи
10Пре-карнавал в Рио
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
14 февраля, источник: Esquire

«Мы использовали не ту фотографию». Ургант «извинился» перед Кашпировским за коллаж

Команда «Вечернего Урганта» превратила публичные извинения в один из сюжетов нового выпуска шоу.

В выпуске программы Иван Ургант иронично обрисовал ситуацию с советским психотерапевтом Анатолием Кашпировским, который подал в суд на Первый канал за коллаж с котом, требуя компенсацию в полмиллиона рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ведущие «Вечернего Урганта» неоднократно продемонстрировали изображение, которое вызвало негодование Кашпировского, и в конце концов показали новый коллаж — с лицом кота на теле психотерапевта.

Анатолий Кашпировский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против «Первого канала» в феврале этого года, передает RNS.

Он потребовал у руководства компании полмиллиона рублей за коллаж годичной давности, на котором его лицо приклеили к телу «кота-экстрасенса» из Благовещенска.

Кроме того, Кашпировский попросил дать опровержение в эфире Первого канала.

Помимо жалобы Кашпировского, телеканал получил претензию от владельца животного, который заявил, что его коту приписали свойства, которых у него на самом деле нет.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 10 пар модных перчаток
Тест: А это законно?
Что это было, сборная? Россия проиграла Словакии
ЦИК отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина на выборах
Раскрыто содержание «руководства по сексу» XVIII века
Путин предложил запустить проект по профориентации школьников
Эксперты определили лучшие и худшие для жизни регионы России
Почему билеты на самолет такие дорогие
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
День мертвых душ. Сборная России проиграла все, что можно 14 февраля ураган крушил Олимпиаду, разные страны завоевывали разные медали, а Россия ожидаемо стояла в сторонке и проигрывала в хоккей
Авто
Новый BMW X4 – теперь с красивым кузовом BMW опубликовала первые фотографии и все технические данные нового кроссовера X4
Hi-Tech
Американские спецслужбы запретили пользоваться китайскими смартфонами Спецслужбы США не рекомендуют американцам пользоваться смартфонами известных производителей
Кино
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе Актриса нарастила волосы для роли в историческом проекте
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Кажется, встречаются: звездные пары, которые не хотят огласки Эти пары не светятся в социальных сетях и не рассказывают о своих отношениях в каждом интервью
Дети
Елена Исинбаева стала мамой во второй раз Имя новорожденного пока не известно.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь