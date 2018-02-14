Минниханов назвал хоккеистов «Ак Барса» «фартовыми ребятами»

Минниханов отметил, что в регулярном чемпионате нынешнего сезона «барсы» сыграли на хорошем уровне. «Но плей-офф — это уже другая история, другая игра. Мы ярые поклонники “Ак Барса” и вместе с вами будем радоваться нашим победам, переживать наши поражения. Их тоже нужно правильно воспринимать, делать выводы и настраиваться на новые победы. Есть уверенность, что в этом году мы серьезно подготовлены и можем бороться за победу», — подчеркнул Президент РТ.
Глава республики добавил, что главным в плей-офф для команды будет настрой и удача. «Удача в хоккее тоже важна. Шайба летит, полтора сантиметра туда — и залетает. А сантиметр в другую сторону — мимо. Но вы фартовые ребята, а мы будем за вас молиться и держать пальцы на удачу», — обратился он к хоккеистам.
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