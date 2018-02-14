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14 февраля, источник: ИА Татар-информ

Девяностолетний Василий Кочкарев из Казани раскрыл секрет долголетия

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Житель казанского поселка Мирный Василий Кочкарев 14 февраля отпраздновал девяностолетний юбилей.

Источник: ИА Татар-информ

С днем рождения пенсионера поздравила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Юбиляр также пообщался с журналистами и раскрыл секрет своего долголетия.

«В Татарстане стало доброй традицией ежегодно поздравлять наших долгожителей в их дни рождения. Пожилых людей поздравляют представители администраций городов и районов, специалисты министерств и ведомств. Сегодня мы чествуем Василия Емельяновича, который трудился в тылу во время Великой Отечественной войны, а в послевоенные годы работал на благо Татарстана», — сказала Эльмира Зарипова.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ передала юбиляру поздравительные открытки от Президента России Владимира Путина и Президента Татарстана Рустама Минниханова. Гостья вручила пожилому человеку памятные подарки и пожелала здоровья и семейного благополучия.

Василий Кочкарев родился в деревне Мансурово Лаишевского района в многодетной семье. В военные годы трудился в деревенском колхозе. После войны был призван в армию, служил в артиллерии на Крымском полуострове. Потом переехал в Казань, устроился кочегаром на завод № 230. До выхода на пенсию работал на заводе «Теплоконтроль» слесарем-инструментальщиком. Юбиляр является тружеником тыла и ветераном труда. Вместе с супругой он вырастил двух дочерей.

«Мои родители прожили в счастливом браке 52 года. Они познакомились в деревне Мансурово, на танцах. Всю жизнь мама и папа очень любили друг друга. В последние годы мама болела, а в 2006 году ее не стало», — рассказала шестидесятилетняя дочь юбиляра Любовь Коротихина.

У Василия Емельяновича большая семья: девяностотрехлетний брат из Серпухова, семидесятивосьмилетняя сестра из Казани, две дочери, четыре внука и шесть правнуков. Пожилой человек считает, что секрет его долголетия заключается в семейном благополучии, активном образе жизни и любви к труду. Пенсионер живет вместе с дочерью в частном доме. Семья держит коз, кур и уток.

«Мой папа всю жизнь спал всего по четыре-пять часов. В пять утра всегда поднимался и шел ухаживать за скотиной. В молодости очень любил лошадей. Мы держали лошадь три года. Отец никогда не курил и старался вести здоровый образ жизни», — заметила шестидесятидвухлетняя дочь пенсионера Татьяна Петрунина.

Брат юбиляра Иван Кочкарев из Серпухова сегодня рано утром поздравил родственника с днем рождения по телефону. Он пожелал ему здоровья и благополучия. День рождения пожилого человека семья отметит в ближайшую субботу: за большим столом соберутся все внуки и правнуки. Самый младший (и поэтому — самый любимый) правнук подарит деду рисунок. Что нарисовать, пятилетний Матвей еще точно не решил. Но мальчик уверен, что это будет особенная работа.

Согласно данным пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в Татарстане на сегодняшний день проживают 170 пожилых людей в возрасте ста лет и старше. В их числе 17 мужчин и 153 женщины. Пожилых людей в возрасте старше девяноста лет в республике насчитывается 16 тыс. 9: 2659 мужчин и 13 тыс. 350 женщин.

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