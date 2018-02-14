Девяностолетний Василий Кочкарев из Казани раскрыл секрет долголетия
(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Житель казанского поселка Мирный Василий Кочкарев 14 февраля отпраздновал девяностолетний юбилей.
(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Житель казанского поселка Мирный Василий Кочкарев 14 февраля отпраздновал девяностолетний юбилей.
С днем рождения пенсионера поздравила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Юбиляр также пообщался с журналистами и раскрыл секрет своего долголетия.
«В Татарстане стало доброй традицией ежегодно поздравлять наших долгожителей в их дни рождения. Пожилых людей поздравляют представители администраций городов и районов, специалисты министерств и ведомств. Сегодня мы чествуем Василия Емельяновича, который трудился в тылу во время Великой Отечественной войны, а в послевоенные годы работал на благо Татарстана», — сказала Эльмира Зарипова.
Василий Кочкарев родился в деревне Мансурово Лаишевского района в многодетной семье. В военные годы трудился в деревенском колхозе. После войны был призван в армию, служил в артиллерии на Крымском полуострове. Потом переехал в Казань, устроился кочегаром на завод № 230. До выхода на пенсию работал на заводе «Теплоконтроль»
«Мои родители прожили в счастливом браке 52 года. Они познакомились в деревне Мансурово, на танцах. Всю жизнь мама и папа очень любили друг друга. В последние годы мама болела, а в 2006 году ее не стало», — рассказала шестидесятилетняя дочь юбиляра Любовь Коротихина.
У Василия Емельяновича большая семья: девяностотрехлетний брат из Серпухова, семидесятивосьмилетняя сестра из Казани, две дочери, четыре внука и шесть правнуков. Пожилой человек считает, что секрет его долголетия заключается в семейном благополучии, активном образе жизни и любви к труду. Пенсионер живет вместе с дочерью в частном доме. Семья держит коз, кур и уток.
«Мой папа всю жизнь спал всего по
Брат юбиляра Иван Кочкарев из Серпухова сегодня рано утром поздравил родственника с днем рождения по телефону. Он пожелал ему здоровья и благополучия. День рождения пожилого человека семья отметит в ближайшую субботу: за большим столом соберутся все внуки и правнуки. Самый младший (и поэтому — самый любимый) правнук подарит деду рисунок. Что нарисовать, пятилетний Матвей еще точно не решил. Но мальчик уверен, что это будет особенная работа.
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