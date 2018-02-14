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14 февраля, источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует открыть движение по ул. Самаркандской не раньше мая 2018 года

Нижегородская администрация планирует открыть движение по ул. Самаркандской в мае 2018 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил замдиректора департамента благоустройства Роман Ухабин 14 февраля 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам Ухабина, контракт на ремонт дороги действует до 25 мая 2018 года. «Но работы будут завершены раньше. Дорожную часть мы сделаем в конце апреля — начале мая, в мае же планируется открыть движение. Нам осталось положить покрытие, сделать благоустройство, работы с коммуникациями завершены. Как наступают положительные температуры — берем месяц и делаем», — рассказал Роман Ухабин.

Отвечая на вопрос, почему ул. Самаркандская не была открыта для движения 10 февраля, как изначально планировалось, замдиректора департамента дорожного хозяйства отметил, что «сначала была одна транспортная схема, затем ее пересмотрели и пришли к выводу, что она усложнит работу подвоза строительных материалов к стадиону».

Напомним, 24 октября администрация Нижнего Новгорода уточнила сроки ремонта первого участка ул. Самаркандской и планировала завершить работы до 31 декабря. При этом ранее сообщалось, что оба участка будут открыты к 10 февраля 2018 года.

Ремонт на участке от Совнаркомовской до Должанской подрядчик — ООО «СК «Управление строительства-620» (Москва) — должен был завершить в августе 2017 года. Ремонт на объекте начался с 12 мая 2017 года. Общая стоимость реконструкции объекта по муниципальному контракту составляет 189 млн рублей. Но работы по ремонту первого участка были сорваны и администрация города во второй половине сентября передала объект нижегородскому ООО «Русский бизнес концерн-Рубикон».

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