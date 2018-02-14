Нижегородская администрация планирует открыть движение по ул. Самаркандской не раньше мая 2018 года

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам Ухабина, контракт на ремонт дороги действует до 25 мая 2018 года. «Но работы будут завершены раньше. Дорожную часть мы сделаем в конце апреля — начале мая, в мае же планируется открыть движение. Нам осталось положить покрытие, сделать благоустройство, работы с коммуникациями завершены. Как наступают положительные температуры — берем месяц и делаем», — рассказал Роман Ухабин.

Отвечая на вопрос, почему ул. Самаркандская не была открыта для движения 10 февраля, как изначально планировалось, замдиректора департамента дорожного хозяйства отметил, что «сначала была одна транспортная схема, затем ее пересмотрели и пришли к выводу, что она усложнит работу подвоза строительных материалов к стадиону».

Напомним, 24 октября администрация Нижнего Новгорода уточнила сроки ремонта первого участка ул. Самаркандской и планировала завершить работы до 31 декабря. При этом ранее сообщалось, что оба участка будут открыты к 10 февраля 2018 года.