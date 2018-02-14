Волгоградская молодежь встретится с заслуженным артистом России

Напомним, «Диалог на равных» — это новый проект Федерального агентства по делам молодежи, формат которого предполагает регулярные встречи-дискуссии по следующим направлениям: «Молодежь: глобализация, вызовы времени», «Карьера и социальный лифт», «Предпринимательство», «Лидерство», «Softskills», «Культура, lifestyle», «Благотворительность, третий сектор», «Новое образование», «Publicity и СМИ», «Интернет, digital, технологии», «Экономика». На примере успешных и известных людей планируется наглядно показать молодежи, что современная Россия — это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах в любом регионе. Планируется, что в проекте примет участие более 114 000 российских студентов.