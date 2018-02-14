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14 февраля, источник: РИАЦ

Волгоградская молодежь встретится с заслуженным артистом России

В Волгограде продолжается всероссийский проект «Диалог на равных», в рамках которого активная молодежь региона встречается с известными и интересными людьми.

Следующая встреча состоится 16 февраля, где студенты смогут пообщаться с художественным руководителем Волгоградского Молодежного театра, заслуженным артистом России, членом Общественной палаты Волгоградской области Владимир Бондаренко.

Встреча пройдет в стенах Волгоградского государственного института искусства и культуры. Темой обсуждения станет «Молодежь и культура в современном обществе». Начало мероприятия в 14.00.

Напомним, «Диалог на равных» — это новый проект Федерального агентства по делам молодежи, формат которого предполагает регулярные встречи-дискуссии по следующим направлениям: «Молодежь: глобализация, вызовы времени», «Карьера и социальный лифт», «Предпринимательство», «Лидерство», «Softskills», «Культура, lifestyle», «Благотворительность, третий сектор», «Новое образование», «Publicity и СМИ», «Интернет, digital, технологии», «Экономика». На примере успешных и известных людей планируется наглядно показать молодежи, что современная Россия — это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах в любом регионе. Планируется, что в проекте примет участие более 114 000 российских студентов.

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