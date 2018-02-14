Волгоградская молодежь встретится с заслуженным артистом России
В Волгограде продолжается всероссийский проект «Диалог на равных», в рамках которого активная молодежь региона встречается с известными и интересными людьми.
В Волгограде продолжается всероссийский проект «Диалог на равных», в рамках которого активная молодежь региона встречается с известными и интересными людьми.
Следующая встреча состоится 16 февраля, где студенты смогут пообщаться с художественным руководителем Волгоградского Молодежного театра, заслуженным артистом России, членом Общественной палаты Волгоградской области Владимир Бондаренко.
Встреча пройдет в стенах Волгоградского государственного института искусства и культуры. Темой обсуждения станет «Молодежь и культура в современном обществе». Начало мероприятия в 14.00.
Напомним, «Диалог на равных» — это новый проект Федерального агентства по делам молодежи, формат которого предполагает регулярные
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