15 февраля в Казани отпразднуют 112-ю годовщину со дня рождения Мусы Джалиля
15 февраля в Казани пройдут мероприятия, посвященные 112-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля.
15 февраля в Казани пройдут мероприятия, посвященные 112-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля.
Откроет программу в 11.30 церемония возложения цветов к памятнику
Эти бессмертные произведения, написанные поэтом перед смертью в берлинской тюрьме Моабит, чудом сохранившиеся и дошедшие до нас — одни из ценнейших экспонатов музея.
Только 15 февраля, в «День подлинника», есть уникальная возможность увидеть этот исторический памятник.
В течение дня в музее также будет работать выставка «Погибая, не умрет герой…», состоится презентация «Җәлил исемен мәңгелештерү», посвященная памятникам, установленным Мусе Джалилю по всей России. У посетителей будет возможность увидеть книги стихов поэта, изданные в разные годы.
Кроме того, будут вручены грамоты победителям конкурса на самое яркое чтение стихов Мусы Джалиля. Вход на мероприятие свободный.
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