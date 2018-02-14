15 февраля в Казани отпразднуют 112-ю годовщину со дня рождения Мусы Джалиля

Откроет программу в 11.30 церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою на Площади 1 мая. В 12.00 в Нацмузее Татарстана состоится традиционный вынос Моабитских тетрадей Мусы Джалиля.

Эти бессмертные произведения, написанные поэтом перед смертью в берлинской тюрьме Моабит, чудом сохранившиеся и дошедшие до нас — одни из ценнейших экспонатов музея.

Только 15 февраля, в «День подлинника», есть уникальная возможность увидеть этот исторический памятник.

В течение дня в музее также будет работать выставка «Погибая, не умрет герой…», состоится презентация «Җәлил исемен мәңгелештерү», посвященная памятникам, установленным Мусе Джалилю по всей России. У посетителей будет возможность увидеть книги стихов поэта, изданные в разные годы.