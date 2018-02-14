На Кубани 15 февраля ожидаются небольшие дожди

Температура воздуха ночью +2…-3 °C, при прояснении до -6 °C, днем +2…+7 °C, по югу местами до 12 °C. На Черноморском побережье местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный, восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем 7−12 °C, на участке от Туапсе до Сочи ночью 5−10 °C тепла, днем 11−16 °C.