На Кубани 15 февраля ожидаются небольшие дожди
Местами туман, ночью и утром слабые
Местами туман, ночью и утром слабые
Температура воздуха ночью +2…-3 °C, при прояснении до -6 °C, днем +2…+7 °C, по югу местами до 12 °C. На Черноморском побережье местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер
В Краснодаре днем временами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °C, днем 7−9 °C тепла.
Сочи +14…+16 °C слабый дождь.
Туапсе +12…+14 °C преимущественно без осадков.
Геленджик +9…+11 °C слабый дождь.
Новороссийск +8…+10 °C слабый дождь.
Анапа +8…+10 °C слабый дождь.
Крымск +9…+11 °C слабый дождь.
Ейск +4…+6 °C слабый дождь.
Тихорецк +5…+7 °C слабый дождь.
Кропоткин +6…+8 °C слабый дождь.
Армавир +6…+8 °C слабый дождь.
Лабинск +8…+10 °C слабый дождь.
Белореченск +9…+11 °C слабый дождь.
Горячий Ключ +9…+11 °C слабый дождь.
Краснодар +7…+9 °C слабый дождь.
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