Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кашпировский судится с шоу Урганта из-за фото с котом
В глазу американки завелись глисты
Юлия Ковальчук отметила день рождения дочери
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 советов
Гуф и Кети Топурия подогрели слухи о своем романе
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
Британские СМИ заявили, что Брызгалова "украла" Олимпиаду
Медведева жестко ответила иностранным журналистам
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото)
ОСАГО: штраф за отсутствие полиса может вырасти
Эксперт: В Киеве не понимают, к чему приведет нападение на Крым
СМИ: США заявили об «идеальном убийце» подлодок РФ
Стефания Маликова с размахом отпраздновала день рождения
Как живет фигуристка Евгения Медведева
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Будущие жильцы дома по реновации осмотрели не свои квартиры
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Фоторепортажи
10Пре-карнавал в Рио
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
14 февраля, источник: Sputnik

Бывший фельдшер из Узбекистана покоряет проект «Песни» на ТНТ

Сейчас Олег Терновой учится на последнем курсе театрального института и параллельно играет несколько ролей в Академическом русском драматическом театре Узбекистана, а до этого работал обычным фельдшером скорой помощи.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Актер, начинающий певец и бывший фельдшер из Узбекистана Олег Терновой прошел в следующий этап нового шоу «Песни» на российском телеканале ТНТ, сообщает корреспондент Sputnik.

Как рассказал сам Олег, сейчас он учится на последнем курсе театрального института и параллельно играет несколько ролей в Академическом русском драматическом театре Узбекистана. До этого он работал обычным фельдшером скорой помощи.

«Я начал заниматься вокалом в театральном институте. Я считаю, что все те навыки, которые я приобрел во время обучения, без сомнения помогут мне в проекте. Я хочу выступать, мне нравится, когда зрители смотрят на меня, скандируют мое имя, это эйфория, это кайф. Я чувствую, что для этого создан, это мое предназначение», — так прокомментировал свое участие в шоу узбекистанец.

Во время загрузки произошла ошибка.

На первом этапе представитель Узбекистана исполнил песню Hype. Это своеобразное сочетание репа и советской песни в стиле Муслима Магомаева. Что касается голоса, то конечно, представителю республики еще есть куда расти, но подача была искренняя и драйвовая. Все трое судей — Максим Фадеев, Тимати и Гарик Мартиросян сказали Олегу «да» и пропустили его в следующий этап.

Напомним, что после жесткого отбора 20 лучших артистов заселятся в башню «Меркурий» в «Москва-Сити», где начнется настоящее реалити-шоу.

Изо дня в день профессионалы музыкальных лейблов Black Star и MALFA, под руководством продюсеров, будут ковать из участников суперзвезд для нового российского шоу-бизнеса. Лучшие будут отбираться в ходе еженедельных концертов в эфире ТНТ.

Победителя шоу определят зрители ТНТ. Набравший наибольшее число голосов участник получит 5 миллионов рублей. Затем продюсеры шоу Тимати и Максим Фадеев решат, кто из участников подпишет контракты с их музыкальными лейблами.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Бывший фельдшер из Узбекистана покоряет проект 'Песни' на ТНТ
Охота на 'оленей': что ждет узбекских водителей за неправильную парковку
Что это было, сборная? Россия проиграла Словакии
ЦИК отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина на выборах
Раскрыто содержание «руководства по сексу» XVIII века
Путин предложил запустить проект по профориентации школьников
Эксперты определили лучшие и худшие для жизни регионы России
Почему билеты на самолет такие дорогие
Иван Ургант «извинился» перед Кашпировским
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
День мертвых душ. Сборная России проиграла все, что можно 14 февраля ураган крушил Олимпиаду, разные страны завоевывали разные медали, а Россия ожидаемо стояла в сторонке и проигрывала в хоккей
Авто
Новый BMW X4 – теперь с красивым кузовом BMW опубликовала первые фотографии и все технические данные нового кроссовера X4
Hi-Tech
Американские спецслужбы запретили пользоваться китайскими смартфонами Спецслужбы США не рекомендуют американцам пользоваться смартфонами известных производителей
Кино
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе Актриса нарастила волосы для роли в историческом проекте
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Кажется, встречаются: звездные пары, которые не хотят огласки Эти пары не светятся в социальных сетях и не рассказывают о своих отношениях в каждом интервью
Дети
Елена Исинбаева стала мамой во второй раз Имя новорожденного пока не известно.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь