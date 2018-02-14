Бывший фельдшер из Узбекистана покоряет проект «Песни» на ТНТ

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Актер, начинающий певец и бывший фельдшер из Узбекистана Олег Терновой прошел в следующий этап нового шоу «Песни» на российском телеканале ТНТ, сообщает корреспондент Sputnik.

Как рассказал сам Олег, сейчас он учится на последнем курсе театрального института и параллельно играет несколько ролей в Академическом русском драматическом театре Узбекистана. До этого он работал обычным фельдшером скорой помощи.

«Я начал заниматься вокалом в театральном институте. Я считаю, что все те навыки, которые я приобрел во время обучения, без сомнения помогут мне в проекте. Я хочу выступать, мне нравится, когда зрители смотрят на меня, скандируют мое имя, это эйфория, это кайф. Я чувствую, что для этого создан, это мое предназначение», — так прокомментировал свое участие в шоу узбекистанец.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=184672167&id=456239041&hash=8c77cd68b016d28a&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На первом этапе представитель Узбекистана исполнил песню Hype. Это своеобразное сочетание репа и советской песни в стиле Муслима Магомаева. Что касается голоса, то конечно, представителю республики еще есть куда расти, но подача была искренняя и драйвовая. Все трое судей — Максим Фадеев, Тимати и Гарик Мартиросян сказали Олегу «да» и пропустили его в следующий этап.

Напомним, что после жесткого отбора 20 лучших артистов заселятся в башню «Меркурий» в «Москва-Сити», где начнется настоящее реалити-шоу.

Изо дня в день профессионалы музыкальных лейблов Black Star и MALFA, под руководством продюсеров, будут ковать из участников суперзвезд для нового российского шоу-бизнеса. Лучшие будут отбираться в ходе еженедельных концертов в эфире ТНТ.