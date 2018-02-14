Аксенов поручил достроить «замороженный» детский сад

«Глава РК Сергей Аксенов осмотрел детский сад на 120 мест, который строился в рамках программы ФЦП, однако объект не был сдан в срок и сейчас заморожен. Как выяснилось, подрядчик вовремя не подал документы на экспертизу», — рассказали в пресс-службе.
При этом дошкольное учреждение местным жителям необходимо, поскольку в действующем детсаду «Вишенка» не хватает мест.
Глава Крыма поручил в кратчайшие сроки возобновить строительство детского сада.
Как сообщалось, в среду в Первомайском районе полуострова проходил выездной прием граждан членами Совета министров Крыма и руководителями ведомств.
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