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14 февраля, источник: РИА Крым

Аксенов поручил достроить «замороженный» детский сад

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. В ходе поездки в Первомайский район глава Республики Крым Сергей Аксенов осмотрел детский сад в селе Войково, строительство которого было заморожено по вине подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба главы РК.

Источник: РИА "Новости"

«Глава РК Сергей Аксенов осмотрел детский сад на 120 мест, который строился в рамках программы ФЦП, однако объект не был сдан в срок и сейчас заморожен. Как выяснилось, подрядчик вовремя не подал документы на экспертизу», — рассказали в пресс-службе.

При этом дошкольное учреждение местным жителям необходимо, поскольку в действующем детсаду «Вишенка» не хватает мест.

Глава Крыма поручил в кратчайшие сроки возобновить строительство детского сада.

Как сообщалось, в среду в Первомайском районе полуострова проходил выездной прием граждан членами Совета министров Крыма и руководителями ведомств.

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