Аксенов поручил достроить «замороженный» детский сад

«Глава РК Сергей Аксенов осмотрел детский сад на 120 мест, который строился в рамках программы ФЦП, однако объект не был сдан в срок и сейчас заморожен. Как выяснилось, подрядчик вовремя не подал документы на экспертизу», — рассказали в пресс-службе.