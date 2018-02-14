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14 февраля, источник: ИА Башинформ

Маршрут пригородного поезда «Легенды Урала» продлили

УФА, 14 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Три раза в неделю (пятницу, субботу и воскресенье) с 16 февраля по 31 марта 2018 года пригородный поезд «Легенды Урала» доставит всех желающих до популярных горнолыжных курортов Башкирии. Маршрут электрички продлили до Новоабзаково. Об этом сообщается на официальном сайте Башкирской пригородной пассажирской компании.

Источник: Башинформ

Расписание пригородного поезда «Легенды Урала»:

Отправляется со ст. Уфа в 05:59 по уфимскому времени и проследует со следующими остановками: ст. Дема (06:12), ст. Уршак (06:35), о.п.102 км (санаторий «Ассы») (08:21), ст. Инзер (08:43), ст. Айгир (09:11), ст. Белорецк (10:22) и прибудет на станцию Новоабзаково в 11:38.

В этот же день электричка отправится в обратный путь из Новоабзаково в 17:07 с остановками: ст. Белорецк (18:20), ст. Айгир (19:36), ст. Инзер (20:08), о. п. 102 км (Ассы) (20:42), ст. Уршак (22:34), ст. Дема (23:01) и прибудет в Уфу в 23:18.

Стоимость билета в одну сторону — 600 рублей. Для школьников и студентов действует 50-процентная скидка.

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