Маршрут пригородного поезда «Легенды Урала» продлили

УФА, 14 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Три раза в неделю (пятницу, субботу и воскресенье) с 16 февраля по 31 марта 2018 года пригородный поезд «Легенды Урала» доставит всех желающих до популярных горнолыжных курортов Башкирии. Маршрут электрички продлили до Новоабзаково. Об этом сообщается на официальном сайте Башкирской пригородной пассажирской компании.