Саакашвили получил разрешение на проживание и работу в ЕС

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», — написал он в своем фейсбуке.

При этом Саакашвили подчеркнул: «Я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство».

В среду, 14 февраля, стало известно, что Саакашвили прибыл в Нидерланды. Накануне он находился в Варшаве, где рассказал о своих планах, в частности, о намерении в ближайшие дни встретиться с семьей в Голландии.