Саакашвили получил разрешение на проживание и работу в ЕС
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU —
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU —
«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», — написал он в своем фейсбуке.
При этом Саакашвили подчеркнул: «Я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство».
В среду, 14 февраля, стало известно, что Саакашвили прибыл в Нидерланды. Накануне он находился в Варшаве, где рассказал о своих планах, в частности, о намерении в ближайшие дни встретиться с семьей в Голландии.
В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. В сентябре политик пересек
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