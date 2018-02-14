На двух станциях минского метро в 2018 году появится Wi-Fi
В Минске
В Минске
Интернет в метро белорусской столицы появится благодаря совместной работе Минского метрополитена и ООО «Деловая сеть». К настоящему моменту времени было получено согласие от городской мэрии, проведены оценочные работы и технические замеры.
Вероятно, в ближайшем будущем
По мнению организаторов, Минск не должен отставать в этой сфере от других городов.
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