На двух станциях минского метро в 2018 году появится Wi-Fi

Источник: БЕЛТА

Интернет в метро белорусской столицы появится благодаря совместной работе Минского метрополитена и ООО «Деловая сеть». К настоящему моменту времени было получено согласие от городской мэрии, проведены оценочные работы и технические замеры.

Вероятно, в ближайшем будущем Wi-Fi появится и на других станциях столичного метрополитена.