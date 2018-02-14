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14 февраля, источник: БЕЛТА

На двух станциях минского метро в 2018 году появится Wi-Fi

В Минске Wi-Fi появится на ст.м. «Октябрьская» и «Купаловская» в этом году. Информацию предоставили в ООО «Деловая сеть».

Источник: БЕЛТА

Интернет в метро белорусской столицы появится благодаря совместной работе Минского метрополитена и ООО «Деловая сеть». К настоящему моменту времени было получено согласие от городской мэрии, проведены оценочные работы и технические замеры.

Вероятно, в ближайшем будущем Wi-Fi появится и на других станциях столичного метрополитена.

По мнению организаторов, Минск не должен отставать в этой сфере от других городов.

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