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14 февраля, источник: Sputnik

Что поменяется в детских садах Узбекистана

В текущем году будут построены 60 новых государственных детских садов и три тысячи частных, педагоги пройдут трехлетний курс обучения.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Глава Узбекистана провел видеоселекторное совещание по развитию системы дошкольного образования.

На совещании обсуждены состояние дошкольных образовательных учреждений на местах и меры по ускорению работы в сфере.

«В 200 из 451 действующего в области детского сада нет отдельных складов для хранения продуктов питания, не хватает холодильников, шкафов, столов и стульев. В 123 детских садах все еще используется привозная питьевая вода, 71 детский сад не огорожен, музыкальные классы 134 детсадов не оснащены, в 420 нет малых библиотек», — отметил Шавкат Мирзиёев.

В 2018 году за счет бюджетных средств в объеме 771 миллиарда сумов будут построены 60 новых, реконструированы 295 и капитально отремонтированы 176 детских садов, пишет пресс-служба президента Узбекистана.

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Президент раскритиковал некачественно проведенный ремонт в детских садах в 2017 году. Он отметил, что не были качественно выполнены строительно-ремонтные работы в детском саду № 14 города Ургенч Хорезмской области, подключение к инженерным коммуникациям и оснащение не было доведено до конца.

Незавершенным остался ремонт детских садов № 3 Миришкорского, № 20 Нишанского, № 32 Касанского районов Кашкадарьинской области. Некачественно были выполнены отделочные работы в детских садах № 3 города Бухары, № 19 Бухарского, № 11 Ромитанского, № 7 Каракульского районов, они недополучили половину инвентаря.

В 2018 году намечено построить более 3 тысяч негосударственных детских садов, рассчитанных на 222 тысячи детей. Из них 1,2 тысячи разместятся в новых зданиях, 1 360 — в имеющихся зданиях, 470 будут организованы в качестве домашних детских садов.

«Есть и такие “предприниматели”, которые строят иллюзии о том, как под предлогом открытия частного детского сада заполучить землю и здание в хорошем месте, льготный кредит, а затем, после пары лет, использовать здание в других целях. Поэтому хокимияты должны предусмотреть условия, при которых здание 15−20 лет должно использоваться в качестве детского сада», — сказал президент Узбекистана.

Министерству финансов поручено создать Фонд развития негосударственных дошкольных образовательных учреждений, направить средства фонда на выделение льготных кредитов на приобретение, строительство, реконструкцию и ремонт зданий и сооружений для негосударственных детских садов.

Хокимиятам и банкам поручено разработать и утвердить графики с указанием конкретных сроков выделения земли, зданий и кредитов, а также введения в строй каждого из более 3 тысяч частных детсадов, строительство которых запланировано в 2018 году.

Проведенное в этом направлении изучение показало, что в следующие 3 года система дошкольного образования будет нуждаться более чем в 47,3 тысячи педагогических кадров с высшим образованием, в том числе 28,3 тысячи воспитателей, дефектологов, психологов, музыкальных руководителей.

Поэтому с 2018/2019 учебного года в высших образовательных учреждениях будет внедрена система трехлетней подготовки бакалавров по направлению «Дошкольное образование» в дневной форме обучения. Будут разработаны новые учебные планы и программы на основе передового зарубежного опыта, в том числе опыта ведущих университетов Южной Кореи.

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