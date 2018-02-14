В Башкирии продолжительность жизни составит 71,5 года

Источник: Башинформ

«За десять лет мы увеличили продолжительность жизни населения Башкортостана более чем на три года. В 2017 году продолжительность жизни составит по предварительным расчетам 71,5 года», — сказал вице-премьер.

По словам министра здравоохранения РБ Анвара Бакирова, за последние два года в республике сохраняется динамика снижения общей смертности.

«Реализация комплекса мер позволила завершить год со снижением смертности на 2069 человек, или на 4%», — отметил министр.

Напомним, в 2017 году в Башкирии правительством утвержден план дополнительных мероприятий для повышения рождаемости. Сюда вошли оказание высокотехнологической медицинской помощи, в том числе ЭКО и ИКСИ, расширенное медобследование беременных женщин в перинатальных центрах, современное УЗИ-скрининг, снижение числа абортов.

«В 2017 году проведено 1500 процедур ЭКО за счет средств ОМС. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году. На текущий год планируется две тысячи процедур ЭКО», — уточнили участники заседания.