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14 февраля, источник: ИА Башинформ

В Башкирии продолжительность жизни составит 71,5 года

УФА, 14 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. 14 февраля на заседании коллегии министерства здравоохранения Башкирии вице-премьер правительства республики Салават Сагитов отметил, что в регионе увеличилась продолжительность жизни.

Источник: Башинформ

«За десять лет мы увеличили продолжительность жизни населения Башкортостана более чем на три года. В 2017 году продолжительность жизни составит по предварительным расчетам 71,5 года», — сказал вице-премьер.

По словам министра здравоохранения РБ Анвара Бакирова, за последние два года в республике сохраняется динамика снижения общей смертности.

«Реализация комплекса мер позволила завершить год со снижением смертности на 2069 человек, или на 4%», — отметил министр.

Напомним, в 2017 году в Башкирии правительством утвержден план дополнительных мероприятий для повышения рождаемости. Сюда вошли оказание высокотехнологической медицинской помощи, в том числе ЭКО и ИКСИ, расширенное медобследование беременных женщин в перинатальных центрах, современное УЗИ-скрининг, снижение числа абортов.

«В 2017 году проведено 1500 процедур ЭКО за счет средств ОМС. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году. На текущий год планируется две тысячи процедур ЭКО», — уточнили участники заседания.

Анвар Бакиров заострил внимание на том, что в Башкирии на 26% снизилось число абортов. Причиной тому стала работа психологов, после разговоров с которыми женщины решают сохранить ребенка.

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