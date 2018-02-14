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14 февраля, источник: Комсомольская правда

Прогноз погоды в Молдове на 15 февраля: страну завалит снегом!

В четверг начинает действовать желтый код метеоопасности.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 767 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 15 февраля, в Молдове ожидается облачная погода с обильными осадками в виде дождя на юге, мокрого снега в центре и снега на севере. В столице температура днем составит +1…+3 градусов.

На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне 0…+2.

На юге Молдовы температура воздуха составит +2…+4 градусов.

Атмосферное давление — нормальное. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

Напомним: во вторник, 13 февраля, синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с обильным снегом и дождем.

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