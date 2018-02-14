Прогноз погоды в Молдове на 15 февраля: страну завалит снегом!
В четверг начинает действовать желтый код метеоопасности.
В четверг начинает действовать желтый код метеоопасности.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 15 февраля, в Молдове ожидается облачная погода с обильными осадками в виде дождя на юге, мокрого снега в центре и снега на севере. В столице температура днем составит +1…+3 градусов.
На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне 0…+2.
На юге Молдовы температура воздуха составит +2…+4 градусов.
Атмосферное давление — нормальное. Ветер
Напомним: во вторник, 13 февраля, синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с обильным снегом и дождем.
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