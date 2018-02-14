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14 февраля, источник: Sputnik

Охота на «оленей»: что ждет узбекских водителей за неправильную парковку

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил за два месяца разработать действенные меры по пресечению и наказанию за неправильную парковку в городе. Сотрудникам МВД могут разрешить оформлять протокол о нарушении ПДД без присутствия владельца авто.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Уже в ближайшее время столичные власти и правоохранительные органы наконец-то приступят к решению одной из главных проблем, приводящих к многочисленным ДТП, — неправильной парковке авто. Президент распорядился внести соответствующие изменения, дающие автоинспекторам больше полномочий при составлении протоколов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Так, глава государства Шавкат Мирзиёев своим постановлением поручил Министерству внутренних дел до середины апреля разработать на основе изучения передового зарубежного опыта и внести в правительство ряд мер по борьбе с хаотичными автостоянками.

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В частности, МВД должно разработать механизм введения в столице упрощенного порядка производства по административным правонарушениям, связанным с нарушениями водителями правил стоянки, предусмотрев составление протоколов и фиксацию неправильной парковки в отсутствие водителей. Таким образом предполагается, что всего через пару месяцев гаишникам позволят выписывать штрафы за неправильную парковку без участия владельца авто.

Сегодня улицы столицы Узбекистана превратились в одно большое поле, где каждый водитель считает себя в праве ставить свое авто, как ему взбредет в голову. Люди оставляют машины под светофорами, тем самым мешая движению, а также закрывают не только первую, но и вторую, и даже третью полосу, оставляя небольшой промежуток для движения. И все это происходит с полным игнорированием запрещающих знаков.

Другое любимое занятие, особенно у «бомбил», обставлять своими авто остановки, пешеходные переходы, въезды и выезды на боковые дороги. Не редки случаи конфликтов и на территории возле многоэтажек, когда 10 человек поставят свои авто нормально, а один «нехороший» — обязательно так, что объехать его сродни участию в ралли. В общем хамство и наплевательское отношение узбекских водителей известны далеко за пределами страны.

Хуже всего то, что орган, ответственный за борьбу с этими правонарушениями, — Управление безопасности дорожного движения — на протяжении последних 10 лет откровенно игнорирует эту часть своей работы. Гаишники просто не связываются с водителями, так как механизм наложения на них штрафов и эвакуация авто слишком забюрократизированы.

При этом во многих европейских странах уже давно эвакуация автомобиля используется в качестве дополнительной меры, если транспортное средство мешает проезду основного потока. Главный же метод борьбы — штрафовать владельца, даже в его отсутствие, оставляя купон на оплату под дворником. Кроме того, правоохранительные органы в странах СНГ уже давно принимают фото и видео фактов нарушений ПДД от граждан, наказывая нарушителя.

Теперь этот опыт намерены применять и в Ташкенте.

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