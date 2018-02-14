Женщина приковала себя цепью к столбу в центре Астаны

Уже семь лет Кенжегайша Рахимбаева ходит по инстанциям и добивается оправдательного приговора для своего сына. Походы в Генеральную прокуратуру и Верховный суд ни к чему не привели.

«Мы ни к Асанову не могли зайти, теперь нам препятствуют к Кожамжарову зайти. Зайдем мы к Кожмажарову. Услышит он нас. Я все сделаю… Я каждый день буду приходить, и мне никто не запретит», — говорит женщина. Сына семейчанки приговорили к 11 годам тюрьмы за преступления, связанные с наркотиками. По мнению женщины, решение суда было несправедливым. «Я уже четвертый раз приковываюсь, чтобы обратили на нас внимание. Опять же хотят спустить все это на тормозах», — заявила она.