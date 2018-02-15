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11:49 (мск), источник: Газета.Ру

Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал о кадровом голоде в архитектурной среде в России и проблемах главных архитекторов, передает корреспондент Газеты.Ru.

«Мы видим проблемы архитекторов в России», — сказал Мень.

По его словам, зачастую главные архитекторы в субъектах и муниципалитетах не имеют влияния при принятии решений. Он добавил, что в настоящий момент ведется работа, которая позволит перевести главных архитекторов в ведение непосредственно губернаторов, и в 67 регионах это уже сделано.

Также Мень рассказал о намерении создать кадровый резерв молодых архитекторов, в том числе для реализации программы по созданию умных городов. По его словам, молодым специалистам придется «оторваться от дома и поехать, возможно, в не самое близкое поселение».

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