Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов

По его словам, зачастую главные архитекторы в субъектах и муниципалитетах не имеют влияния при принятии решений. Он добавил, что в настоящий момент ведется работа, которая позволит перевести главных архитекторов в ведение непосредственно губернаторов, и в 67 регионах это уже сделано.