Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов

«Мы видим проблемы архитекторов в России», — сказал Мень.
По его словам, зачастую главные архитекторы в субъектах и муниципалитетах не имеют влияния при принятии решений. Он добавил, что в настоящий момент ведется работа, которая позволит перевести главных архитекторов в ведение непосредственно губернаторов, и в 67 регионах это уже сделано.
Также Мень рассказал о намерении создать кадровый резерв молодых архитекторов, в том числе для реализации программы по созданию умных городов. По его словам, молодым специалистам придется «оторваться от дома и поехать, возможно, в не самое близкое поселение».
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