В Красноярске выберут единого туроператора Универсиады-2019
Его задача — разработать экскурсионные маршруты.
Его задача — разработать экскурсионные маршруты.
В Красноярске выберут единого туроператора, который будет обслуживать гостей Универсиады-2019. Случится это скоро, до конца марта. Такую информацию сообщает
Чем же будет заниматься единый туроператор?
В минувшую пятницу парламентарии проехали по Красноярску и взяли на карандаш объекты, которые можно показать гостям. Вместе со старинными зданиями в список к просмотру нужно поставить заповедники «Столбы» и «Ергаки»,
Вторая задача туроператора — организовать транспорт и безопасность для передвижения гостей во время экскурсий. Ожидается, что услугами туроператора воспользуются около 10 тысяч человек.
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