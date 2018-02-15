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11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске выберут единого туроператора Универсиады-2019

Его задача — разработать экскурсионные маршруты.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске выберут единого туроператора, который будет обслуживать гостей Универсиады-2019. Случится это скоро, до конца марта. Такую информацию сообщает пресс-служба Законодательного собрания края на официальном портале.

Чем же будет заниматься единый туроператор? Во-первых ему предстоит разработать экскурсионные маршруты для гостей и участников Универсиады. В эти маршруты должны войти достопримечательности города, исторические и культурные объекты, места, откуда открываются живописные виды на город и его окрестности.

В минувшую пятницу парламентарии проехали по Красноярску и взяли на карандаш объекты, которые можно показать гостям. Вместе со старинными зданиями в список к просмотру нужно поставить заповедники «Столбы» и «Ергаки», Царь-рыбу, Красноярскую ГЭС, часовню на Караульной горе.

Вторая задача туроператора — организовать транспорт и безопасность для передвижения гостей во время экскурсий. Ожидается, что услугами туроператора воспользуются около 10 тысяч человек.

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