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11:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцы устроили огненное катание на «Юности»

В честь ЭКСПО и любви.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

14 февраля в честь Дня всех влюбленных на стадионе «Юность» прошла вечеринка с коньками, льдом и пламенем. Организаторами праздника выступили Лига студенческих клубов Екатеринбурга и движение #ЯзаЭКСПО. Фотокорреспондент «Уралинформбюро» понаблюдала за влюбленными горожанами.

Желающих отметить день Святого Валентина на катке оказалось настолько много, что в прокате «Юности» на всех не хватило 600 пар коньков. Некоторые горожане даже вынуждены были съездить домой за собственным снаряжением. Организаторы насчитали на льду порядка 800 гостей.

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В праздничной программе было не только массовое катание, но и скоростные забеги на дистанциях в 2025 и 202,5 метра. По словам одной из организаторов вечеринки Ольги Степченко, сотня горожан, соревнующихся в скорости на длинном «пути», состязались как настоящие профессионалы.

Стоит отметить, что на лед 14 февраля вышли не только «мастера» катания, но и те, кто впервые надел на себя коньки. Такими стали студенты-иностранцы: на корт «Юности» в честь праздника вышли французы, бразильцы, испанцы, китайцы, японцы и даже арабы. Последним, по мнению Ольги Степченко, было совсем сложно совладать со льдом.

Самым зрелищным моментом праздника стало появление на катке огромных пылающих букв EXPO-2025. Таким образом организаторы мероприятия решили поддержать город в борьбе за индустриальную выставку. В частности, в электронной форме регистрации около 80% человек отметили, что знают о заявке Екатеринбурга в состязании за ЭКСПО и поддерживают это стремление.

После катания гости вечеринки выстроились в форме сердца, заполнив собой весь лед «Юности». Этот момент снимали с высоты: над стадионом летал квадрокоптер, фиксирующий самые яркие моменты праздника.

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