В Приморье соседи пожаловались на родившую дома женщину
Жительница Первомайского района Владивостока сообщила в полицию о том, что ее знакомая родила в домашних условиях, без помощи врачей. Как стало известно корреспонденту DEITA. RU, горожанка обеспокоилась состоянием малыша и попросила его проверить.
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