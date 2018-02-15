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11:43 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье соседи пожаловались на родившую дома женщину

Жительница Первомайского района Владивостока сообщила в полицию о том, что ее знакомая родила в домашних условиях, без помощи врачей. Как стало известно корреспонденту DEITA. RU, горожанка обеспокоилась состоянием малыша и попросила его проверить.

Позже в скорую позвонил мужчина и сообщил, что родившая ребенка женщина — его соседка и он уверен, что ребенок находится в опасных для жизни условиях. По его мнению, женщина не кормит малыша, так как он постоянно плачет.

По указанному горожанами адресу проживания молодой матери выехали врачи скорой, а также стражи порядка.

По факту случившегося проводится проверка. Если факт плохо обращения с ребенком подтвердится, то мать малыша могут привлечь к ответственности.

Игорь Бегунов.

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