Капсулу времени для потомков 2043 года заложили в Уральском экономическом университете

Мероприятие прошло в рамках традиционного праздника «Гордость УрГЭУ». «Мы не рискнули заглянуть в стремительно меняющееся будущее на 50 лет вперед, поэтому написали послание на 25-летний период», — приводятся в сообщении слова ректора УрГЭУ Якова Силина.

Двухстраничное послание поместили в капсулу из специального сплава, в которой до этого хранилось обращение студентов-комсомольцев СИНХа 1968 года, написанное ими полвека назад. Она будет храниться в университетском музее.

Кроме того, в рамках праздника состоялось награждение около 130 лучших студентов за активное участие в научной, культурной, спортивной, общественной и досуговой жизни вуза.