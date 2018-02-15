Капсулу времени для потомков 2043 года заложили в Уральском экономическом университете

Мероприятие прошло в рамках традиционного праздника «Гордость УрГЭУ». «Мы не рискнули заглянуть в стремительно меняющееся будущее на 50 лет вперед, поэтому написали послание на 25-летний период», — приводятся в сообщении слова ректора УрГЭУ Якова Силина.
Двухстраничное послание поместили в капсулу из специального сплава, в которой до этого хранилось обращение
Кроме того, в рамках праздника состоялось награждение около 130 лучших студентов за активное участие в научной, культурной, спортивной, общественной и досуговой жизни вуза.
Также были отмечены достижения студентов в сфере студенческого самоуправления и волонтерстве — всего около 20 номинаций.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.