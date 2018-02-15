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11:50 (мск), источник: Интерфакс

Капсулу времени для потомков 2043 года заложили в Уральском экономическом университете

Interfax-Russia.ru — Церемония закладки капсулы времени с обращением студентов, преподавателей и ветеранов к потомкам в 2043 году состоялась в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ), сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло в рамках традиционного праздника «Гордость УрГЭУ». «Мы не рискнули заглянуть в стремительно меняющееся будущее на 50 лет вперед, поэтому написали послание на 25-летний период», — приводятся в сообщении слова ректора УрГЭУ Якова Силина.

Двухстраничное послание поместили в капсулу из специального сплава, в которой до этого хранилось обращение студентов-комсомольцев СИНХа 1968 года, написанное ими полвека назад. Она будет храниться в университетском музее.

Кроме того, в рамках праздника состоялось награждение около 130 лучших студентов за активное участие в научной, культурной, спортивной, общественной и досуговой жизни вуза.

Также были отмечены достижения студентов в сфере студенческого самоуправления и волонтерстве — всего около 20 номинаций.

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