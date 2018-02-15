Православные верующие Дона отмечают Сретение Господне

Сретение — это «встреча». Как гласит Евангелие, младенца Иисуса на 40 день после рождения принесли в храм. Там его увидел старец Симеон и предсказал, что мальчик станет спасителем.

Сретение имеет символическое значение — это очищение от всякой скверны. Кроме того, на Руси по этому празднику определялись также сроки начала весенних полевых работ. По народным приметам, он является границей между зимой и весной. Какая погода на Сретение, такой будет и весна. Если дорогу переметает, то весна будет поздней, холодной и дождливой. Теперь осталось только дождаться весны и проверить приметы.