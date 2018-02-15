Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
8 методов лечения из прошлого, от которых холодеет кровь
Пэрис Хилтон заболела «детской лихорадкой»
Дизайн маленькой брутальной квартиры для молодого хозяина
Александр Малинин показал, как выглядел 28 лет назад
Приемную мать признали мужчиной и забрали сыновейВ Екатеринбурге суд признал удалившую грудь многодетную мать Юлию Савиновских мужчиной
Британские СМИ заявили, что Брызгалова "украла" Олимпиаду
Медведева жестко ответила иностранным журналистам
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
Эксперт: В Киеве не понимают, к чему приведет нападение на Крым
СМИ: США заявили об «идеальном убийце» подлодок РФ
Александр Малинин показал, как выглядел 28 лет назад
Гарнер впервые после развода появилась на публике с мужчиной
Израильский эксперт: РФ может уничтожить США без ядерного оружия
Экс-помощник госсека США: Жила с 18-ю моряками РФ
Как оформить недвижимость в браке, чтобы это было выгодно обоим
Названы худшие в России места для жизни
Фоторепортажи
9Глядя на ценные бумаги
10Во Флориде в школе произошла стрельба
11:39 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Православные верующие Дона отмечают Сретение Господне

Как гласит Евангелие, в этот день старец Симеон и предсказал, что Иисус Христос станет спасителем.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

15 февраля православные верующие отмечают один из главных праздников — Сретение Господне. Во всех храмах Ростовской области пройдут торжественные литургии.

Сретение — это «встреча». Как гласит Евангелие, младенца Иисуса на 40 день после рождения принесли в храм. Там его увидел старец Симеон и предсказал, что мальчик станет спасителем.

Сретение имеет символическое значение — это очищение от всякой скверны. Кроме того, на Руси по этому празднику определялись также сроки начала весенних полевых работ. По народным приметам, он является границей между зимой и весной. Какая погода на Сретение, такой будет и весна. Если дорогу переметает, то весна будет поздней, холодной и дождливой. Теперь осталось только дождаться весны и проверить приметы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Татуировки самого красивого бандита вызвали у наших воров в законе смех. Видео
Еще без силикона: в Сети обсуждают архивное фото юной Волочковой
Фигуристы Тарасова и Морозов сенсационно остались без медалей ОИ
СМИ: раненные в Сирии «наемники» доставлены в госпитали России
Биатлонистки бегут индивидуальную гонку на ОИ (видеотрансляция)
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Россия заморозит добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной
Экс-депутата Госдумы заподозрили в краже 200 млн рублей
Россияне перешли от сбережений к потреблению
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Падение с пьедестала. Тарасова и Морозов не попали в призёры ОИ Они не смогли показать лучшего проката в сезоне. А соперники смогли
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
В Windows 10 появится режим максимальной производительности Он поможет не тратить ресурсы компьютера на мелкие задачи
Кино
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе Актриса нарастила волосы для роли в историческом проекте
Недвижимость
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
Реновационный сбой на 5-й Парковой
В Москве готов к заселению первый дом по программе реновации
В московской гостинице «Космос» произошел пожар
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Как живут женщины с паническим страхом рожать От панического страха перед родами страдает до 14% женщин
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь