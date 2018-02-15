Православные верующие Дона отмечают Сретение Господне
Как гласит Евангелие, в этот день старец Симеон и предсказал, что Иисус Христос станет спасителем.
Как гласит Евангелие, в этот день старец Симеон и предсказал, что Иисус Христос станет спасителем.
15 февраля православные верующие отмечают один из главных праздников — Сретение Господне. Во всех храмах Ростовской области пройдут торжественные литургии.
Сретение — это «встреча». Как гласит Евангелие, младенца Иисуса на 40 день после рождения принесли в храм. Там его увидел старец Симеон и предсказал, что мальчик станет спасителем.
Сретение имеет символическое значение — это очищение от всякой скверны. Кроме того, на Руси по этому празднику определялись также сроки начала весенних полевых работ. По народным приметам, он является границей между зимой и весной. Какая погода на Сретение, такой будет и весна. Если дорогу переметает, то весна будет поздней, холодной и дождливой. Теперь осталось только дождаться весны и проверить приметы.
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