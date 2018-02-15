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11:36 (мск), источник: РИА Крым

Пограничники Крыма повысили надежность охраны границы с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым и Крымский филиал Росгранстроя продолжают работы по обустройству пунктов пропуска на российско-украинском участке государственной границы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления.

«Установлены и внедрены системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические новинки, позволяющие дистанционно контролировать данную территорию без необходимости задействования людских ресурсов в полевых условиях», — говорится в сообщении.

В Погрануправлении отметили, что достаточное количество технических средств позволило оптимизировать пограничную деятельность. Эти меры повысили надежность охраны государственной границы.

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