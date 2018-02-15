Пограничники Крыма повысили надежность охраны границы с Украиной

Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления.

«Установлены и внедрены системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические новинки, позволяющие дистанционно контролировать данную территорию без необходимости задействования людских ресурсов в полевых условиях», — говорится в сообщении.