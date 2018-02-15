Пограничники Крыма повысили надежность охраны границы с Украиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым и Крымский филиал Росгранстроя продолжают работы по обустройству пунктов пропуска на
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым и Крымский филиал Росгранстроя продолжают работы по обустройству пунктов пропуска на
Об этом сообщает
«Установлены и внедрены системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические новинки, позволяющие дистанционно контролировать данную территорию без необходимости задействования людских ресурсов в полевых условиях», — говорится в сообщении.
В Погрануправлении отметили, что достаточное количество технических средств позволило оптимизировать пограничную деятельность. Эти меры повысили надежность охраны государственной границы.
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