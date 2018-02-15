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12:02 (мск), источник: Volga News

Самолеты из Самары будут летать в Челябинск и Краснодар

Авиакомпания «Ямал» расширяет маршрутную сеть из Международного аэропорта Курумоч.

Первый регулярный рейс Челябинск-Самара-Краснодар состоится уже 16 февраля. Вылеты запланированы три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Перевозка пассажиров на маршруте будет осуществляться на CRJ — 200.

Прибытие в Самару из Челябинска в 9.40 самарского времени, вылет далее в Краснодар — в 10.30. Прибытие в Самару из Краснодара в 15.40 по местному времени, вылет далее в Челябинск — в 16.35.

Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании, расписание — на сайте аэропорта.

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