Новый способ борьбы с герпесом нашли ученые из Кольцово

По мнению ученых, наибольший эффект достигается при использовании экстракта, выделенного из корней растения. Исследователи из Федерального бюджетного учреждения науки Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Центрального ботанического сада СО РАН изучают воздействие манжетки на вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типов.
Активность веществ, входящих в манжетку обыкновенную (Alchemilla vulgaris), в настоящее время исследуется на культурах клеток, а также на лабораторных животных.
Растение можно найти в лесах, на лугах, лесных опушках, по краям дорог, на пашнях, в разреженных сосновых и смешанных лесах, сообщает Википедия. Ранней весной из манжетки варят щи и готовят салаты. Кроме того, листья можно засолить вместе с другими овощами или травами и использовать для приготовления первых блюд.
Используют манжетку при воспалительных процессах желчного и мочевого пузыря, печени и желчевыводящих протоков, при подагре, ревматических болях и даже диабете. Настоем лечат различные виды кровотечений, язвенную болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, воспаления кишечника и желудка, недостаточную перистальтику кишечника и диарею.
Добавим, интерес к лекарственным растениям, так же как их потенциал, огромен. Так, 500 видов сибирских растений описал в своей книге пчеловод Николай Бирюля из поселка Воздвиженский Чулымского района. Подобный масштабный, по оценкам сибирских ученых, труд не издавался уже более 40 лет. Пчеловоды покупают книгу через интернет, высокая цена издания их не смущает.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.