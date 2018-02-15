Новый способ борьбы с герпесом нашли ученые из Кольцово

По мнению ученых, наибольший эффект достигается при использовании экстракта, выделенного из корней растения. Исследователи из Федерального бюджетного учреждения науки Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Центрального ботанического сада СО РАН изучают воздействие манжетки на вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типов.

Активность веществ, входящих в манжетку обыкновенную (Alchemilla vulgaris), в настоящее время исследуется на культурах клеток, а также на лабораторных животных.

Растение можно найти в лесах, на лугах, лесных опушках, по краям дорог, на пашнях, в разреженных сосновых и смешанных лесах, сообщает Википедия. Ранней весной из манжетки варят щи и готовят салаты. Кроме того, листья можно засолить вместе с другими овощами или травами и использовать для приготовления первых блюд.

Используют манжетку при воспалительных процессах желчного и мочевого пузыря, печени и желчевыводящих протоков, при подагре, ревматических болях и даже диабете. Настоем лечат различные виды кровотечений, язвенную болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, воспаления кишечника и желудка, недостаточную перистальтику кишечника и диарею.