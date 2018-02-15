Жители Уфы задолжали 2,4 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги

Проблема обсуждалась на круглых столах в администрациях районов города.

Как отметили участники встреч, причины возникновения долгов связаны с низким уровнем доходов населения, с ростом тарифов, асоциальным образом жизни некоторых жителей, с финансовой безответственностью и сложностями судебного взыскания долгов с физлиц.

Как показывает статистика, большинство должников задерживают оплату жилищно-коммунальных услуг на один — три месяца.