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11:39 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Жители Уфы задолжали 2,4 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги

Жители Уфы по состоянию на конец января задолжали ресурсоснабжающим и управляющим организациям 2,4 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проблема обсуждалась на круглых столах в администрациях районов города.

Как отметили участники встреч, причины возникновения долгов связаны с низким уровнем доходов населения, с ростом тарифов, асоциальным образом жизни некоторых жителей, с финансовой безответственностью и сложностями судебного взыскания долгов с физлиц.

Как показывает статистика, большинство должников задерживают оплату жилищно-коммунальных услуг на один — три месяца.

Напомним, на 1 января общая задолженность организаций и физлиц в Башкирии за отопление и горячую воду перед БашРТС составляла 6,4 млрд рублей. За прошлый год она выросла на 1 млрд рублей.

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