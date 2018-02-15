Жители Уфы задолжали 2,4 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги
Жители Уфы по состоянию на конец января задолжали ресурсоснабжающим и управляющим организациям 2,4 млрд рублей за
Жители Уфы по состоянию на конец января задолжали ресурсоснабжающим и управляющим организациям 2,4 млрд рублей за
Проблема обсуждалась на круглых столах в администрациях районов города.
Как отметили участники встреч, причины возникновения долгов связаны с низким уровнем доходов населения, с ростом тарифов, асоциальным образом жизни некоторых жителей, с финансовой безответственностью и сложностями судебного взыскания долгов с физлиц.
Как показывает статистика, большинство должников задерживают оплату
Напомним, на 1 января общая задолженность организаций и физлиц в Башкирии за отопление и горячую воду перед БашРТС составляла 6,4 млрд рублей. За прошлый год она выросла на 1 млрд рублей.
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