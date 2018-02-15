В Советском районе появилась улица Бескрайняя

Напомним, в 2017 году в Казани увековечили память семи человек, назвав новые улицы в честь Фикрята Табеева, Гумера Усманова, Рудольфа Нуреева, Шагиахмета Алкина, Олега Лундстрема, Виктора Деринга и Юнуса Ахметзянова. Эти улицы расположены в ЖК «Салават Купере», ЖК «АртСити», ЖК «Весна» и в коттеджном поселке «Примавера».