В Советском районе появилась улица Бескрайняя
Одну из улиц жилого массива Константиновка назвали Бескрайней.
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Одну из улиц жилого массива Константиновка назвали Бескрайней.
Улице в жилом массиве Константиновка присвоили название Бескрайняя, соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов (стр.116).
Напомним, в 2017 году в Казани увековечили память семи человек, назвав новые улицы в честь Фикрята Табеева, Гумера Усманова, Рудольфа Нуреева, Шагиахмета Алкина, Олега Лундстрема, Виктора Деринга и Юнуса Ахметзянова. Эти улицы расположены в ЖК «Салават Купере», ЖК «АртСити», ЖК «Весна» и в коттеджном поселке «Примавера».
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