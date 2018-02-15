В Петербурге названы адреса домов с самыми опасными сосульками
В антирейтинге — две школы, госпиталь и вуз.
В антирейтинге — две школы, госпиталь и вуз.
Смольный определили список адресов с самыми опасными сосульками в Петербурге, передает 78.ru. Качество уборки крыш в Северной столице проверили утром в четверг, 15 февраля.
Самым травмоопасным оказался Центральный район: там обнаружили около 130 домов с наледью на кровлях. Район стал лидером антирейтинга
«Около 30 адресов в Адмиралтейском районе, столько же адресов в Василеостровском, — рассказали в администрации города. — Меньше всего замечаний в Петроградской районе».
В числе зданий с опасными сосульками — госпиталь в доме № 63 на Суворовском проспекте, школы № 189 и № 321, здания Университета кино и телевидения на улице Правды и Ленинградского областного суда на Фонтанке, 6.
Напомним, ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко потребовал очистить крыши от наледи за три дня. По истечении указанного срока главы районов должны будут отчитаться перед градоначальником.
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