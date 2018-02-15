В Петербурге названы адреса домов с самыми опасными сосульками

Смольный определили список адресов с самыми опасными сосульками в Петербурге, передает 78.ru. Качество уборки крыш в Северной столице проверили утром в четверг, 15 февраля.

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Самым травмоопасным оказался Центральный район: там обнаружили около 130 домов с наледью на кровлях. Район стал лидером антирейтинга из-за большого количества крыш, нуждающихся в уборке.

«Около 30 адресов в Адмиралтейском районе, столько же адресов в Василеостровском, — рассказали в администрации города. — Меньше всего замечаний в Петроградской районе».

В числе зданий с опасными сосульками — госпиталь в доме № 63 на Суворовском проспекте, школы № 189 и № 321, здания Университета кино и телевидения на улице Правды и Ленинградского областного суда на Фонтанке, 6.